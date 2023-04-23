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Мельник назвав «червону лінію», яку так і не вдалося перетнути на «Рамштайні»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Мельник назвав «червону лінію», яку так і не вдалося перетнути на «Рамштайні»
Винищувач F-16
Фото: wikimedia

За словами урядовця, та допомога, яку партнери пообіцяли надати Україні під час зустрічі у форматі «Рамштайн», є недостатньою

Для підтримки контрнаступу Україні потрібні винищувачі, однак наразі країни-союзниці не перетинають «червону лінію» таких постачань. Про це в ефірі національного телемарафону заявив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник.

За його словами, та допомога, яку на зустрічі у форматі «Рамштайн» партнери пообіцяли надати Україні, є недостатньою. Системи протиповітряної допомоги справді є важливими для України, але зараз ідеться не про оборону, а про наступ.

«Для наступальних дій потрібна не тільки бронетехніка, а й необхідні винищувачі, щоб підтримувати наступ. На жаль, поки ця «червона лінія» так і не була перетнута в «Рамштайні». Щоб ці наступальні дії принесли успіх, ми потребуємо наступальної зброї», – наголосив урядовець.

Мельник пояснив, що насамперед ідеться про далекобійні ракети та винищувачі.

«F-16 – оптимальний варіант, але є й інші», – зауважив заступник глави МЗС.

Нагадаємо, що Словаччина передала Україні 13 обіцяних радянських винищувачів МіГ-29.

До слова, на початку квітня Польща заявила, що вже передала Україні чотири винищувачі МіГ-29, ще стільки ж на той момент доставлялися. Країна готова була надіслати ще шість таких літаків найближчим часом.

Проте не всі винищувачі Польща могла передати самостійно: у неї є літаки МіГ-29 зі старих запасів Німецької Демократичної Республіки. Згодом Німеччина дозволила Польщі передати Україні ці радянські винищувачі.

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Теги: допомога ЗСУ винищувач контрнаступ Андрій Мельник

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