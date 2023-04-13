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Німеччина дозволила Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Німеччина дозволила Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29
У 2002 році Німеччина продала Польщі 23 винищувачі МіГ-29
фото ілюстративне

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Федеральний уряд схвалив заявку Польщі на експорт в Україну винищувачів МіГ-29 зі складів Німецької Демократичної Республіки. Про це повідомляє Spiegel.

Польща раніше просила дозволити їй поставити літаки в Україну. Тоді федеральний уряд пообіцяв ухвалити рішення цього четверга.

У березні Польща вже оголосила про поставку в Україну винищувачів радянського виробництва МіГ-29, щоб допомогти країні боротися з нападом Росії. Однак спочатку машини зі складів колишньої НДР не поставлялися.

Зазначимо, що у 2002 році Німеччина продала Польщі 23 винищувачі МіГ-29, які Бундесвер отримав від Національної народної армії (НВА) НДР. Радник президента Польщі Анджея Дуди з питань безпеки Яцек Сєвєра наприкінці березня заявив, що на сьогоднішній день польські ВПС мають близько десятка таких. У контрактах на продаж озброєння з Німеччини зазвичай обумовлюється, що федеральний уряд має погодитися на можливу подальшу передачу.

Як повідомлялося, Польща готова передати Україні всі свої винищувачі МіГ-29, які перебувають у робочому стані та стоять на озброєнні Повітряних сил країни.

Раніше Повітряні сили повідомили, скільки літаків вже отримали ЗСУ від союзників. 

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