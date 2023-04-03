Винищувачі для України: Повітряні сили повідомили, скільки літаків вже отримали ЗСУ

Юрій Ігнат: «Маємо п'ять бригад винищувачів: дві бригади СУ-27 та три - МІГ-29»

ЗСУ наразі мають п'ять бригад винищувачів СУ-27 та МІГ-29. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телеканалу «Київ».

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«Це історичний крок – передача Україні таких видів озброєння. Ми маємо три бригади таких літаків сьогодні. Маємо п'ять бригад винищувачів: дві бригади СУ-27 та три – МІГ-29. Це старі радянські винищувачі четвертого покоління, які морально й фізично застарілі», – сказав Ігнат.

За його словами, перший крок до передачі такого типу озброєння – це знак для інших країн.

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«Це знак для інших, що треба робити другий крок й третій крок. Що передбачають наступні кроки? Передачу сучасних передових авіаційних платформ», – наголосив речник.

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