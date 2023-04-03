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Винищувачі для України: Повітряні сили повідомили, скільки літаків вже отримали ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Винищувачі для України: Повітряні сили повідомили, скільки літаків вже отримали ЗСУ
фото ілюстративне

Юрій Ігнат: «Маємо п'ять бригад винищувачів: дві бригади СУ-27 та три - МІГ-29»

ЗСУ наразі мають п'ять бригад винищувачів СУ-27 та МІГ-29. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телеканалу «Київ».

«Це історичний крок – передача Україні таких видів озброєння. Ми маємо три бригади таких літаків сьогодні. Маємо п'ять бригад винищувачів: дві бригади СУ-27 та три – МІГ-29. Це старі радянські винищувачі четвертого покоління, які морально й фізично застарілі», – сказав Ігнат.

За його словами, перший крок до передачі такого типу озброєння – це знак для інших країн.

«Це знак для інших, що треба робити другий крок й третій крок. Що передбачають наступні кроки? Передачу сучасних передових авіаційних платформ», – наголосив речник.

Тим часом , як розповів авіаційний експерт та провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко в інтерв'ю «Главкому», головна проблема для українських пілотів під час навчання на F-16 – це американський авіаційний сленг. Його потрібно знати, аби розуміти інструкторів у процесі навчання. Про це 

Читайте також: Як стати пілотом F-16. Фаховий розбір

 

Теги: озброєння ЗСУ війна винищувач літак

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