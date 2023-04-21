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Контрнаступ ЗСУ: британська розвідка повідомила, як РФ виправдовує власне безсилля погодою

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Контрнаступ ЗСУ: британська розвідка повідомила, як РФ виправдовує власне безсилля погодою
На більшій частині території України зараз переважно вологі ґрунти і болото
фото з відкритих джерел

Мінна загроза, ймовірно, продовжує залишатися важливим фактором, що обмежує маневри учасників бойових дій

Російська влада перебільшує вплив стану негоди, що спричинила болота, на українські сили і намагається підняти бойовий дух російських військ перед контрнаступом ЗСУ. Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, на більшій частині території України зараз переважно вологі ґрунти і грязюка, що, найімовірніше, сповільнить операції обох сторін конфлікту

Проте російські інтернет-видання, ймовірно, перебільшують загальний вплив стану ґрунту на українські сили в межах інформаційної операції, спрямованої на підняття бойового духу росіян та підрив прихильників України у світлі очікуваного українського контрнаступу.

«Найближчими тижнями можна очікувати, що стан ґрунту покращиться. Мінна загроза, ймовірно, продовжує залишатися важливим фактором, що обмежує маневри учасників бойових дій на бездоріжжі», – зазначається у зведенні міноборони Британії.

Нагадаємо, триває 422-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник ціною великих втрат основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби на них відбито понад 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут. 

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Теги: розвідка Міноборони інтернет місто влада Вадим Лях британська розвідка Бахмут контрнаступ

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