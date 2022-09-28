Як реагувати на ядерний шантаж? Меркель дала пораду, бо добре знає Путіна

Ексканцлерка Німеччини після довгого мовчання відреагувала на заяви Москви

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що до ядерних погроз президента Росії Володимира Путіна слід ставитись серйозно, бо вони є не проявом слабкості, а «політичної мудрості», пише Süddeutsche Zeitung.

Свою заяву Меркель зробила напередодні під час відкриття Фонду федерального канцлера Гельмута Коля. Під час своєї промови Меркель, яка останнім часом уникає коментувати політичну ситуацію в світі, яка в тому числі є наслідком роботи її уряду, вирішила прокоментувати нещодавні ядерні погрози Путіна.

«Сприймати його слова слід серйозно, не відкидати їх із самого початку, наче вони просто блеф, а ставитися до них серйозно. Це аж ніяк не ознака слабкості чи умиротворення, а ознака політичної мудрості», – заявила Меркель.

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. Як відомо, після російського вторгнення в Україну президент РФ Володимир Путін, представники влади та пропагандисти неодноразово натякали, що Росія може застосувати ядерну зброю.

Перед цим Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель говорив: вважає, що не варто недооцінювати погрози російського диктатора Володимира Путіна про застосування ядерної зброї. В ЄС наголошують, що з Росією необхідно досягти дипломатичної угоди про закінчення війни. Втім, має це відбутися за умови, що буде дотримано суверенітет та територіальну цілісність України.

Вже напередодні, 27 вересня, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив: вважає, що в разі застосування РФ ядерної зброї НАТО не стане прямо втручатися в конфлікт. Він натякнув, що Захід «проковтне використання будь-якої зброї в поточному конфлікті».

Після цього Кремль підтвердив, що заява заступника голови Ради Безпеки Дмитра Медведєва про використання ядерної зброї Росією буцімто «базується на доктринальних документах». Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков.