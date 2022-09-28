Головна Світ Політика
search button user button menu button

Як реагувати на ядерний шантаж? Меркель дала пораду, бо добре знає Путіна

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Як реагувати на ядерний шантаж? Меркель дала пораду, бо добре знає Путіна
Ангела Меркель закликала не нехтувати словами кремлівського диктатора 
фото: AFP

Ексканцлерка Німеччини після довгого мовчання відреагувала на заяви Москви

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що до ядерних погроз президента Росії Володимира Путіна слід ставитись серйозно, бо вони є не проявом слабкості, а «політичної мудрості», пише Süddeutsche Zeitung.

Свою заяву Меркель зробила напередодні під час відкриття Фонду федерального канцлера Гельмута Коля. Під час своєї промови Меркель, яка останнім часом уникає коментувати політичну ситуацію в світі, яка в тому числі є наслідком роботи її уряду, вирішила прокоментувати нещодавні ядерні погрози Путіна.

«Сприймати його слова слід серйозно, не відкидати їх із самого початку, наче вони просто блеф, а ставитися до них серйозно. Це аж ніяк не ознака слабкості чи умиротворення, а ознака політичної мудрості», – заявила Меркель. 

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. Як відомо, після російського вторгнення в Україну президент РФ Володимир Путін, представники влади та пропагандисти неодноразово натякали, що Росія може застосувати ядерну зброю.

Перед цим Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель говорив: вважає, що не варто недооцінювати погрози російського диктатора Володимира Путіна про застосування ядерної зброї. В ЄС наголошують, що з Росією необхідно досягти дипломатичної угоди про закінчення війни. Втім, має це відбутися за умови, що буде дотримано суверенітет та територіальну цілісність України.

Вже напередодні, 27 вересня, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив: вважає, що в разі застосування РФ ядерної зброї НАТО не стане прямо втручатися в конфлікт. Він натякнув, що Захід «проковтне використання будь-якої зброї в поточному конфлікті».

Після цього Кремль підтвердив, що заява заступника голови Ради Безпеки Дмитра Медведєва про використання ядерної зброї Росією буцімто «базується на доктринальних документах». Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков. 

Читайте також:

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці вважають, що Меркель не пройшла тест на людяність, адже у її заявах можна помітити зв'язок з Росією
«Тест на людяність провалено»: соцмережі лютують через заяви Меркель
8 червня, 11:14
Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель
Меркель вибиває собі місце в історії Європи
9 червня, 08:48
Меркель підняла тему переговорів України та Росії
Меркель заговорила про свою участь у переговорах між Україною та Росією
17 червня, 20:33

Політика

Як реагувати на ядерний шантаж? Меркель дала пораду, бо добре знає Путіна
Як реагувати на ядерний шантаж? Меркель дала пораду, бо добре знає Путіна
Путін погрожує ядерним ударом. Світ активно готується, РФ – святкує
Путін погрожує ядерним ударом. Світ активно готується, РФ – святкує
Чи потрібні санкції проти Росії? Китай зробив нову заяву
Чи потрібні санкції проти Росії? Китай зробив нову заяву
Росія уклала угоду з талібами
Росія уклала угоду з талібами
Розвідники США посилили спостереження за ядерними арсеналом Росії, – ЗМІ
Розвідники США посилили спостереження за ядерними арсеналом Росії, – ЗМІ
Євросоюз запровадить санкції проти організаторів псевдореферендумів
Євросоюз запровадить санкції проти організаторів псевдореферендумів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Чиновник із Зімбабве виступив у Думі з курйозною промовою (відео)
76K
П'ять хороших новин 27 вересня, які наближають перемогу
50K
Нацгвардійці показали, як взяли в полон 15 рашистів, серед яких майори (відео)
44K
Іранські дрони атакували Умань. Стала відома мета окупантів
32K
«Я в танк не влезу». Пропагандист Соловйов відмовився йти на фронт (відео)
24K
ЗСУ взяли під контроль кілька сіл біля Лимана – ISW (карта)

Новини

Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)
Сьогодні, 13:11
Як російська ракета ледь не вбила окупантів в Україні (відео)
Сьогодні, 09:52
Директор ЦРУ назвав проблеми в армії Путіна
Сьогодні, 07:27
До окупаційних військ в Україні почали прибувати щойно мобілізовані – Генштаб
Сьогодні, 07:09
П'ять хороших новин 27 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
ЗСУ знищили позиції окупантів у Херсоні та на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:11

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту