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  4. «Тест на людяність провалено»: соцмережі лютують через заяви Меркель
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    Політика

    «Тест на людяність провалено»: соцмережі лютують через заяви Меркель

    Українці вважають, що Меркель не пройшла тест на людяність, адже у її заявах можна помітити зв'язок з Росією - «Тест на людяність провалено»: соцмережі лютують через заяви Меркель
    Українці вважають, що Меркель не пройшла тест на людяність, адже у її заявах можна помітити зв'язок з Росією
    фото з відкритих джерел

    Ангела Меркель обурила українців заявами щодо вступу України в НАТО у 2008-му та поїздкою у Бучу

    Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що обрала поїздку в італійську Флоренцію, а не в Бучу, куди її запросив президент України Володимир Зеленський, щоб «дати зрозуміти, що вона більше не канцлер».

    Користувачі соцмереж обурені поведінкою експолітикині та пишуть, що такими заявами Меркель намагається «відмазати свого друга Путіна» від кривавих наслідків війни диктатора в Україні.

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    «Тест на людяність провалено»: соцмережі лютують через заяви Меркель
    «Тест на людяність провалено»: соцмережі лютують через заяви Меркель
    «Тест на людяність провалено»: соцмережі лютують через заяви Меркель
    «Тест на людяність провалено»: соцмережі лютують через заяви Меркель
    «Тест на людяність провалено»: соцмережі лютують через заяви Меркель
    «Тест на людяність провалено»: соцмережі лютують через заяви Меркель
    «Тест на людяність провалено»: соцмережі лютують через заяви Меркель
    «Тест на людяність провалено»: соцмережі лютують через заяви Меркель
    «Тест на людяність провалено»: соцмережі лютують через заяви Меркель
    «Тест на людяність провалено»: соцмережі лютують через заяви Меркель
    «Тест на людяність провалено»: соцмережі лютують через заяви Меркель
    «Тест на людяність провалено»: соцмережі лютують через заяви Меркель
    «Тест на людяність провалено»: соцмережі лютують через заяви Меркель
    «Тест на людяність провалено»: соцмережі лютують через заяви Меркель
    «Тест на людяність провалено»: соцмережі лютують через заяви Меркель

    «Цікаво, якби Путін убивав дітей Меркель, як довго вона б мовчала?», – пишуть коментатори.

    Нагадаємо, ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель розповіла, чому 2008-го вона заблокувала надання Україні ПДЧ в НАТО: «Україна була тоді іншою країною, була сильно розділеною у сфері внутрішньої політики». І ймовірно, «тоді прискореному вступу стала б перешкоджати Росія», і це «не пішло б на користь».

    Нагадаємо, ще у квітні Зеленський запросив Меркель відвідати Бучу й побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії.

    Меркель відмовилася і того ж місяця вона поїхала у відпустку до італійської Флоренції.

    Також вона заявила, що не бачить провини своєї політики щодо РФ у нападі Росії на Україну, оскільки «неможливо було створити архітектуру безпеки, яка могла б цьому запобігти».

    Раніше стало відомо, що керівництво партії Меркель вимагає від ексканцлерки пояснити її політику щодо Росії.

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    Теги: росія окупанти Німеччина НАТО Ангела Меркель війна путін політика Україна окупація #stoprussia
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    «Тест на людяність провалено»: соцмережі лютують через заяви Меркель