«Тест на людяність провалено»: соцмережі лютують через заяви Меркель

Українці вважають, що Меркель не пройшла тест на людяність, адже у її заявах можна помітити зв'язок з Росією

Ангела Меркель обурила українців заявами щодо вступу України в НАТО у 2008-му та поїздкою у Бучу

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що обрала поїздку в італійську Флоренцію, а не в Бучу, куди її запросив президент України Володимир Зеленський, щоб «дати зрозуміти, що вона більше не канцлер».

Користувачі соцмереж обурені поведінкою експолітикині та пишуть, що такими заявами Меркель намагається «відмазати свого друга Путіна» від кривавих наслідків війни диктатора в Україні.

«Цікаво, якби Путін убивав дітей Меркель, як довго вона б мовчала?», – пишуть коментатори.

Нагадаємо, ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель розповіла, чому 2008-го вона заблокувала надання Україні ПДЧ в НАТО: «Україна була тоді іншою країною, була сильно розділеною у сфері внутрішньої політики». І ймовірно, «тоді прискореному вступу стала б перешкоджати Росія», і це «не пішло б на користь».