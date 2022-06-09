Меркель вибиває собі місце в історії Європи

Колишня канцлер Німеччини не хоче залишитись у пам'яті людяй, як союзниця Путіна

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель розповіла, чому 2008-го вона заблокувала надання Україні ПДЧ в НАТО: «Україна була тоді іншою країною, була сильно розділеною у сфері внутрішньої політики». І ймовірно, «тоді прискореному вступу стала б перешкоджати Росія», і це «не пішло б на користь».

Меркель все ж дуже хочеться залишитись в історії Німеччини і Європи, при тому не як негативна фігура, вкрай дискредитована взаєминами з Путіним.

Ексканцлерка дуже довго була при владі, ніби ж має за цей час більш ніж достатньо досягнень – але згадують її тільки через заохочення кремлівського агресора і сумнівні оборудки з Росією і «Газпромом». Забути минуле і тихо насолоджуватись пенсією колишня канцлерін, очевидно, не хоче. Амбіції після відставки ніде не поділись.

Але навряд їй забудуть і простять співучасть в злочинах диктатора. Україна точно не забуде. І Європа теж розуміє, завдяки чиїм зусиллям має тепер стільки проблем з війною на своєму кордоні, з продовольчою кризою, з енергетичною кризою, з інфляцією і з майбутньою черговою міграційною кризою через брак українського зерна для Африки.

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Джерело: блог Олексія Голобуцького

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