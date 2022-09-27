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Чи готова РФ застосувати ядерну зброю? Офіційна відповідь Кремля

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Чи готова РФ застосувати ядерну зброю? Офіційна відповідь Кремля
РФ відверто тероризує світ
фото з відкритих джерел

Медведєв погрожує ядерним ударом, транслюючи риторику кремлівського диктатора

Заява заступника голови Ради Безпеки Дмитра Медведєва про використання ядерної зброї Росією буцімто «базується на доктринальних документах». Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, пишуть російські пропагандистські ЗМІ. 

Як відомо, 27 вересня Медведєв заявив, що Росія має право використовувати ядерну зброю, якщо це необхідно, якщо її або її союзники будуть атакувати за допомогою цього типу зброї. Використання ядерної зброї відбуватиметься відповідно до «основ державної політики в галузі ядерного стримування».

На запитання, чи є це офіційною позицією Кремля, Пєсков відповів, мовляв, «достатньо згадати відповідну позицію доктрини». 

Як стало відомо, країна-терористка купить пігулки від радіації на суму майже на 5 млн рублів.  

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. У відповідь на це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні вони розробили план дій у випадку, якщо Росія застосовує ядерну зброю в Україні. 

Перед цим Байден заговорив про ядерний удар: чому це поганий знак для світу. Як стало відомо, президент США Джо Байден днями застеріг президента РФ Володимира Путіна від застосування хімічної або ядерної зброї в Україні. 

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Теги: путін росія ядерна зброя

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