Кремль не приховує намірів вдатися до ядерної валізки і заявляє про це ще частіше

Країна-терористка погрожує застосувати ядерну зброю проти світу

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв вчергове погрожує світові застосуванням ядерної зброї. Відтак поплічник кремлівського диктатора Володимира Путіна взяв на себе завдання транслювати «останнє попередження» країнам, які допомагають Україні у війні проти країни-терористки РФ.

«Доводиться нагадати ще раз... Росія має право застосувати ядерну зброю, якщо це буде необхідно. У заздалегідь визначених випадках», – написав Медведєв.

При цьому він апелює до «здорового глузду і почуття самозбереження ворожих країн», мовляв, щоб не провокували Росію. Буцімто, якщо «загроза Росії перевищить встановлену межу небезпеки, нам доведеться відповісти. Ні у кого не запитуючи дозволу, без довгих консультацій. І це точно не блеф», – переконує Медведєв.

Заступник голови Ради безпеки Росії чомусь вважає, що в разі застосування РФ ядерної зброї НАТО не стане прямо втручатися в конфлікт. Він натякнув, що Захід «проковтне використання будь-якої зброї в поточному конфлікті».

Як стало відомо, країна-терористка купить пігулки від радіації на суму майже на 5 млн рублів.

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. У відповідь на це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні вони розробили план дій у випадку, якщо Росія застосовує ядерну зброю в Україні.