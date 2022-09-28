Путін погрожує ядерним ударом. Світ активно готується, РФ – святкує

США і союзники посилили розвідку на тлі ядерних погроз Кремля

Сьогодні, 28 вересня, в Росії відзначають День працівника атомної промисловості. Кремлівський диктатор Володимир Путін уже привітав із цим святом усіх причетних. Він недвозначно заявив, що від компетентності ядерників залежить зміцнення оборонно-промислового потенціалу країни-терористки. Та поки росіяни святкують, весь світ стурбований погрозами країни-терористки РФ застосувати ядерну зброю проти України.

Напередодні стало відомо, що розвідувальні служби США і союзників посилюють зусилля з виявлення будь-яких російських військових пересувань або комунікацій, які можуть свідчити про те, що кремлівський диктатор Володимир Путін віддав наказ про застосування ядерної зброї в Україні. Про це повідомляє Politico з посиланням на п’ятьох нинішніх і колишніх американських високопосадовців.

Джерела попереджають, що будь-які ознаки того, що російський лідер вирішив здійснити погрози, щоб залякати міжнародне співтовариство і воно задовольнило його вимоги – можуть з'явитися надто пізно.

Більшість російських літаків, разом зі звичайними ракетами і ракетними пусковими установками, можуть також доставляти меншу тактичну ядерну зброю. Ця зброя призначена для більш цілеспрямованого використання на полі бою, ніж стратегічні озброєння, такі як міжконтинентальні балістичні ракети, які подають сигнали, коли їхні підрозділи приведені в бойову готовність або зібрані на навчаннях.

Це означає, що якщо Путін або його командири не захочуть, щоб світ дізнався про це заздалегідь, США можуть ніколи не дізнатися, коли російські війська замінять звичайні боєприпаси на атомні бомби.

«Ми спостерігаємо за цим більш уважно», – сказав американський урядовець, який має доступ до розвідданих про ядерні сили і стратегію Москви.

Останні зусилля включають залучення додаткових розвідувальних засобів США і союзників – у повітрі, космосі і кіберпросторі – і більшу опору на комерційні супутники для аналізу російських підрозділів на місцях, які можуть бути в змозі отримати ядерну зброю, сказав чиновник.

Ще однією зоною уваги за межами України є російський анклав Калінінград, затиснутий між Польщею і Литвою, де Кремль встановив системи озброєння подвійного призначення і гіперзвукові ракети.

Протягом останнього тижня вебсайти з відстеження польотів показали, що кілька літаків електронного спостереження RC-135 Rivet Joint ВПС США кружляли над містом, нібито збираючи дані. За останні кілька років Росія модернізувала свої ракетні бази в Калінінграді, що викликає побоювання щодо потенційного нарощування ядерного потенціалу на цій території.

Заяви США

США на дуже високому рівні повідомили Кремлю, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії, що Сполучені Штати та їхні союзники відповідатимуть рішуче. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Сполучені Штати рішуче відреагують, якщо Росія застосує ядерну зброю, і що ми продовжуватимемо підтримувати Україну в її зусиллях із захисту своєї країни та її демократії.

Перед цим Байден заговорив про ядерний удар: чому це поганий знак для світу.

«Не роби цього. Не роби. Не роби. Ти зміниш обличчя війни так, як цього не відбувалося з часів Другої світової війни», – відповів Байден, звертаючись до кремлівського диктотора.

Про ймовірність застосування Росією зброї масового ураження, зокрема, тактичної ядерної, говорять від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Однак насторожує, що заяву-попередження публічно зробив президент США. Як відомо, Байден восени та взимку, перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну, неодноразово виступав із заявами про небезпеку. Так само лідер США попереджував українську владу, що країна-агресорка готується до нападу. Однак тоді на його повідомлення влада України не відреагувала. Тож нинішня публічна заява Байдена – поганий знак для світу.

Цьогоріч у червні Байден сказав для The New York Times, що вважає вкрай небезпечною риторику Кремля щодо можливості застосувати ядерну зброю в Україні. Однак тоді лідер США наголошував, що не бачить готовності Путіна вдатися до такого вчинку.

Що каже Європа

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає, що не варто недооцінювати погрози російського диктатора Володимира Путіна про застосування ядерної зброї. В ЄС наголошують, що з Росією необхідно досягти дипломатичної угоди про закінчення війни. Втім, має це відбутися за умови, що буде дотримано суверенітет та територіальну цілісність України.

Кремль чомусь думає, що світ заплющить очі на ядерний терор

Раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв говорив, що коли загарбані території України «будуть прийняті до Росії», їх захищатимуть Збройні сили РФ, у тому числі армія зможе використовувати «будь-яку російську зброю, включаючи стратегічну ядерну».

Вже напередодні, 27 вересня, заступник голови Ради безпеки Росії заявив: вважає, що в разі застосування РФ ядерної зброї НАТО не стане прямо втручатися в конфлікт. Він натякнув, що Захід «проковтне використання будь-якої зброї в поточному конфлікті».

Після цього Кремль підтвердив, що заява заступника голови Ради Безпеки Дмитра Медведєва про використання ядерної зброї Росією буцімто «базується на доктринальних документах». Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков.

Як відомо, 27 вересня у самопроголошених ДНР та ЛНР, а також на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей України завершилося голосування на «референдумах про приєднання до Росії». Більшість тих, хто проголосував, нібито підтримали «приєднання».

Тим часом РНБО розробило план дій для українців на випадок ядерного удару. Крім того, посол Німеччини оцінила ризики російського ядерного удару по Києву.

Як стало відомо, країна-терористка купить пігулки від радіації на суму майже на 5 млн рублів.

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. Як відомо, після російського вторгнення в Україну президент РФ Володимир Путін, представники влади та пропагандисти неодноразово натякали, що Росія може застосувати ядерну зброю.