Меркель заговорила про свою участь у переговорах між Україною та Росією

Минулого року Меркель намагалася поговорити з Путіним про новий порядок європейської безпеки

Колишня канцлерка Німеччини дала своє перше велике інтерв'ю у новому офісі. Під час розмови з журналістами Меркель також порушила питання переговорного процесу між Україною та Росією.

Ангела Меркель розповіла, що минулого року намагалася поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним про новий порядок європейської безпеки і вкачує на причину провалу в тодішніх подіях на Заході.

«З одного боку, Путін більше не був готовий до саміту в нормандському стилі. З іншого боку, мені не вдалося створити додатковий європейсько-російський формат дискусії про європейський безпековий порядок поряд з нормандським форматом», – сказала Меркель в інтерв’ю редакційній мережі Німеччина (RND).

Крім того, Меркель не виключала, що згодом зможе стати посередником у переговорному процесі між Росією та Україно. На запитання, чи буде ексканцлерка вступати у переговори, вона відповіла: «Це питання наразі не порушується».

Нагадаємо, що Ангелу Меркель звинувачують у дружбі з Путіним через газові угоди.

Нещодавно фото Меркель збурило соцмереж. Також Меркель пояснила, чому відхилила запрошення відвідати Бучу..

Раніше стало відомо, що керівництво партії Меркель вимагає від ексканцлерки пояснити її політику щодо Росії.

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