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Міністерка оборони Німеччини вирішила піти у відставку: названо наступника

Юрій Лящук
glavcom.ua
Міністерка оборони Німеччини вирішила піти у відставку: названо наступника
Рішення щодо наступника Ламбрехт має бути ухвалене швидко
фото: dpa

Джерело запевняє, що ініціатива про відставку виходила від самої Ламбрехт

Очільниця міністерства оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вирішила піти у відставку з посади міністра оборони. Про це повідомило видання Bild, посилаючись на кілька джерел.

Стверджується, що ініціатива про відставку виходила від самої Ламбрехт, а не від канцлера Олафа Шольца. Наразі обговорюється, коли саме Ламбрехт оголосить про відставку й хто буде її наступником (або наступницею).

Як стало відомо джерелу, рішення щодо наступника Ламбрехт має бути ухвалене швидко. Як її можлива наступниця наразі згадується федеральна уповноважена у справах збройних сил Єва Хьогль.

Після відставки Ламбрехт має право на пенсію в розмірі €5 тис. з 65 років, зазначає Bild.

Раніше повідомлялось, що Британія і Німеччина наступного тижня оголосять про передачу Україні танків.

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Теги: Німеччина Міноборони відставка

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