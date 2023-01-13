Міністерка оборони Німеччини вирішила піти у відставку: названо наступника
Джерело запевняє, що ініціатива про відставку виходила від самої Ламбрехт
Очільниця міністерства оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вирішила піти у відставку з посади міністра оборони. Про це повідомило видання Bild, посилаючись на кілька джерел.
Стверджується, що ініціатива про відставку виходила від самої Ламбрехт, а не від канцлера Олафа Шольца. Наразі обговорюється, коли саме Ламбрехт оголосить про відставку й хто буде її наступником (або наступницею).
Як стало відомо джерелу, рішення щодо наступника Ламбрехт має бути ухвалене швидко. Як її можлива наступниця наразі згадується федеральна уповноважена у справах збройних сил Єва Хьогль.
Після відставки Ламбрехт має право на пенсію в розмірі €5 тис. з 65 років, зазначає Bild.
Раніше повідомлялось, що Британія і Німеччина наступного тижня оголосять про передачу Україні танків.
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