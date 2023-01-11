Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Німеччині образилися, що Макрон першим передав Україні танки

Людмила Яцюк
glavcom.ua
У Німеччині образилися, що Макрон першим передав Україні танки
фото ілюстративне

Рішення президента Франції стало несподіванкою для німецьких політиків

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона за його дії щодо постачання Україні легких бойових танків AMX-10 RC, пише Spiegel.

«Я не знаю, чому президент Франції пішов вперед», – сказав Клінгбайл.

За його словами, сигнал Україні й особливо Росії «безумовно був би ще сильнішим», якби Німеччина, Франція та США оголосили про своє рішення з цього приводу одночасно.

Нагадаємо, після серії перемог ЗСУ у боях з російськими окупантами риторика Заходу щодо постачання Україні озброєння кардинально змінилася.

Так, Франція ухвалила рішення передати Україні легкі танки. Про це повідомив глава української держави за підсумками розмови з президентом Франції Емануелем Макроном.

Крім того, ЄС зробив важливу заяву про танки для України. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Україна має отримати всю зброю, якої вона потребує, зокрема і танки. 

У той же час радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що постачання зброї західними партнерами дозволяють Україні вирішити кілька завдань на фронті. Зокрема обнулити «військову репутацію» Росії.

Тим часом колишній державний секретар США (2005–2009 рр.) Кондоліза Райс та ексміністр оборони США (2006 –2011 рр.) Роберт М. Ґейтс після відвідин Києва заявили, що Європа та Сполучені Штати повинні допомогти Україні зупинити диктатора Володимира Путіна. Для цього потрібно негайно збільшувати військові поставки та можливості для України та її союзників.

Читайте також: До уваги пана Макрона: єдиною гарантією безпеки для Франції буде перемога України 
Теги: війна танки росія деокупація допомога ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський провів перемовини з Дудою у Львові
Польща передасть Україні роту танків Leopard, але за однієї умови
Сьогодні, 16:49
Петро Олексійович виступив на британському телебаченні
Порошенко в ефірі Sky News пояснив, для чого Україні потрібні британські танки
Вчора, 19:13
Германия не предпримет такой шаг самостоятельно
Передача танков Leopard Украине: Шольц назвал условие
Вчора, 13:03

Політика

У Німеччині образилися, що Макрон першим передав Україні танки
У Німеччині образилися, що Макрон першим передав Україні танки
Ердоган хоче відкрити коридор для поранених з України
Ердоган хоче відкрити коридор для поранених з України
Соратника Путіна злякало питання про Медведчука
Соратника Путіна злякало питання про Медведчука
Скандал із військовими навчаннями. ОДКБ відреагувала на демарш Вірменії
Скандал із військовими навчаннями. ОДКБ відреагувала на демарш Вірменії
Байден прокоментував секретну знахідку в його офісі
Байден прокоментував секретну знахідку в його офісі
Омбудсмени України та РФ зустрілися в Анкарі: перші подробиці
Омбудсмени України та РФ зустрілися в Анкарі: перші подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Замість повісток – оповіщення. Юрист пояснив, як це працюватиме
23K
Матері не сподобався рівень похорону: «вагнерівця» провели в останню путь без почестей
11K
«Укренерго» попереджає про зростання дефіциту електрики
8317
Коли закінчиться війна в Україні: прогноз Банкової
8106
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
6232
Хто ловитиме військовозобов’язаних за кордоном? Юристи розтлумачили нові правила

Новини

ЗСУ ударили по позиціях російських ракетних військ – Генштаб
Сьогодні, 06:53
Порошенко в ефірі Sky News пояснив, для чого Україні потрібні британські танки
Вчора, 19:13
Долітались: російські літаки все частіше потрапляють в аварії та ламаються
Вчора, 19:01
«Слуги» планують вигнати депутатів від ОПЗЖ з Ради. Але не всіх (список)
Вчора, 12:34
ЗСУ відбили атаку окупантів під Соледаром: свіжі дані Генштабу з фронту
Вчора, 06:50
Як росіяни помстилися за удар по Макіївці: аналіз основної пропаганди Кремля з початку року
9 сiчня, 18:27

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту