У Німеччині образилися, що Макрон першим передав Україні танки

Рішення президента Франції стало несподіванкою для німецьких політиків

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона за його дії щодо постачання Україні легких бойових танків AMX-10 RC, пише Spiegel.

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«Я не знаю, чому президент Франції пішов вперед», – сказав Клінгбайл.

За його словами, сигнал Україні й особливо Росії «безумовно був би ще сильнішим», якби Німеччина, Франція та США оголосили про своє рішення з цього приводу одночасно.

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Нагадаємо, після серії перемог ЗСУ у боях з російськими окупантами риторика Заходу щодо постачання Україні озброєння кардинально змінилася.

Так, Франція ухвалила рішення передати Україні легкі танки. Про це повідомив глава української держави за підсумками розмови з президентом Франції Емануелем Макроном.

Крім того, ЄС зробив важливу заяву про танки для України. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Україна має отримати всю зброю, якої вона потребує, зокрема і танки.

У той же час радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що постачання зброї західними партнерами дозволяють Україні вирішити кілька завдань на фронті. Зокрема обнулити «військову репутацію» Росії.

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Тим часом колишній державний секретар США (2005–2009 рр.) Кондоліза Райс та ексміністр оборони США (2006 –2011 рр.) Роберт М. Ґейтс після відвідин Києва заявили, що Європа та Сполучені Штати повинні допомогти Україні зупинити диктатора Володимира Путіна. Для цього потрібно негайно збільшувати військові поставки та можливості для України та її союзників.