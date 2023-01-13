Німеччина заперечує, що для передачі Україні танків їй потрібен дозвіл США

Німеччина готова приймати рішення разом з партнерами

У питанні передачі Україні бойових танків Leopard Німеччина не залежить від рішень США. Хоч Берлін і веде перемовини щодо цього питання із партнерами. Про це заявила представниця федерального уряду Німеччини Крістіне Гоффманн, яку цитує Wydarzenia.

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«Вона заперечила, що Німеччина очікує на позицію Вашингтона», – цитує видання Гоффманн.

При цьому, за її словами, в цьому питанні є тісний обмін позицій насамперед із США, Францією та Великою Британією, а також з Польщею та Іспанією.

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«У таких питаннях партнери ведуть переговори, і рішення приймаються разом з партнерами», – заявила Гоффманн.

Нагадаємо, раніше Politico написало, що позиція канцлера Німеччини Олафа Шольца про постачання танків Україні сильно залежить від американського президента Джо Байдена.