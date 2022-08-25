Навіщо Путін збільшує армію. Радник глави МВС назвав причини

«У них немає сил для того, щоб зламати ситуацію на фронті. Але нам потрібно більше зброї»

Указ російського диктатора Володимира Путіна щодо збільшення чисельності Збройних сил РФ може мати на декілька причин. Про це висловився радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

На думку Денисенка, одна із причин збільшення чисельності армії ворога в тому, що Росія у всіх своїх війнах «бере кількістю».

«Не умінням, а числом. Це головний девіз російської армії останніх століть. Інакше воювати вони не вміють», – зазначив він.

Друга причина збільшення чисельності російської армії, на думку Денисенка, у тому, що Путін не може провести відкриту мобілізацію, а прихована – провалюється.

«Тому це буде гібридна мобілізація. І тут все буде складно: народ точно цього дуже боїться», – написав радник міністра.

Треті причина, яку назвав Денисенко, полягає в тому, що Росія хоче налякати Захід.

«Зараз багато хто вважатиме, що це крок до подальшої експансії на Захід. Насправді – це латання дірок, які вже видні після шість місяців війни», – зазначив він.

Денисенко також пояснив, що реально ці 137 тис. військовослужбовців, які мають поповнити російську армію відповідно до указу Путіна, з’являться не раніше середини 2023 року, і це за оптимістичним сценарієм. А ще, як зауважив радник глави МВС, цих військових треба навчити, одягнути і озброїти.

«Обираючи між модернізацією техніки і вкладанням грошей саме сюди, генерали Путіна ідуть перевіреним способом: трупів забагато не буває», – додав Денисенко.

Радник голови МВС також вважає указ щодо збільшення чисельності армії ознакою того, що Путін ухвалив рішення «воювати до останнього».

«В перспективі шість місяців пересічні росіяни відчують погіршення життя. В перспективі року – РФ буде відчувати себе достатньо погано», – написав він.

Денисенко наголосив, що ключове завдання України зараз – витримати.

«Насправді, у них немає сил для того, щоб зламати ситуацію на фронті. Але нам потрібно більше зброї», – зазначив Денисенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент країни-агресорки Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ. Відповідно до указу, з 1 січня 2023 року штатну чисельність Збройних сил РФ збільшиться на 137 тис. осіб.