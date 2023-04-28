Молдова склала «чорний список» росіян: кому заборонено в’їзд

До списку увійшли чиновники та артисти, які підтримують війну. Серед них – Путін та Кіркоров

Уряд Молдови розробив «чорний список» росіян, яким заборонили в'їзд до країни через підтримку агресії РФ проти України. Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, передає NewsMaker.

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До такого списку увійшли чиновники та популярні артисти, які пропагують та підтримують війну Росії проти України. Серед них – Володимир Путін, Ігор Чайка та Філіп Кіркоров.

«У нас довгий список, і всіх людей з нього ми будемо відправляти додому. РФ не може вказувати нам, що ми повинні або можемо робити. Республіка Молдова є вільною та суверенною країною. Кожен має знати своє місце», – розповів прем'єр.

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Зазначається, що «чорний список» досі не було оприлюднено, але політичні діячі та артисти, які до нього увійшли, знають про це. В уряді припускають, що розмістять список у відкритому доступі.

Раніше повідомлялося, що Молдова приєднається до створення спецтрибуналу над Росією.