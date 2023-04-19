Чи буде Молдова надавати військову допомогу Україні? Міноборони дало відповідь

Молдова не надаватиме озброєння, але й надалі розміщуватиме у себе українських біженців

Молдова відхрестилася від надання будь-якої допомоги Україні, окрім гуманітарної

Молдова не надає Україні військової допомоги. Про це заявив міністр оборони країни Анатолій Носатий в ефірі телеканалу TVR Moldova.

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Він наголосив, що держава зберігає нейтралітет у війні між Росією та Україною. «Ми не займаємося постачанням військової техніки, озброєння, іншого військового обладнання. В Україну ми надсилаємо виключно гуманітарну допомогу», – сказав міністр. Проте також пообіцяв, що Молдова й надалі надаватиме гуманітарну допомогу українцям та розміщуватиме у себе біженців.

Нагадаємо, Україна, Молдова та Румунія підписали спільну декларацію про співпрацю. Міністри закордонних справ та міністри оборони Румунії, Молдови та України провели в Бухаресті тристоронню зустріч та обговорили безпекову ситуацію в регіоні і перспективи подальшої співпраці.

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«Розширення Європейського Союзу, а також поглиблена співпраця з НАТО є ключовими в цьому відношенні, і ми й надалі докладатимемо всіх зусиль, щоб продовжувати сильну європейську та євроатлантичну підтримку регіону», – зазначено у спільному документі.

Відповідна декларація є першим офіційним документом, підписаним у рамках тристоронньої програми Румунії, Республіки Молдова та України.