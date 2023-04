Молдова приєднається до створення спецтрибуналу над Росією – Кулеба

Влада Молдови ухвалила рішення приєднатися до групи зі створення Спеціального трибуналу над Російською Федерацією щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба після зустрічі у Кишиневі з молдовським колегою Ніку Попеску.

«Він поінформував мене про рішення Молдови приєднатися до Ключової групи зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Тепер це 35 держав», – написав Кулеба в Twitter.

Productive talks with a good colleague and friend @NicuPopescu. Discussed steps needed to open EU accession talks in 2023. He informed me on Moldova’s decision to join the Core Group on the creation of a Special Tribunal for the Crime of Aggression Against Ukraine. 35 states now. pic.twitter.com/l4xSAgGvHv