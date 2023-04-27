Молдова приєднається до створення спецтрибуналу над Росією – Кулеба

Глава МЗС додав, що також обговорено кроки, необхідні для початку переговорів про вступ України до ЄС у 2023 році

Влада Молдови ухвалила рішення приєднатися до групи зі створення Спеціального трибуналу над Російською Федерацією щодо злочину агресії проти України.

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Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба після зустрічі у Кишиневі з молдовським колегою Ніку Попеску.

«Він поінформував мене про рішення Молдови приєднатися до Ключової групи зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Тепер це 35 держав», – написав Кулеба в Twitter.

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Productive talks with a good colleague and friend @NicuPopescu. Discussed steps needed to open EU accession talks in 2023. He informed me on Moldova’s decision to join the Core Group on the creation of a Special Tribunal for the Crime of Aggression Against Ukraine. 35 states now. pic.twitter.com/l4xSAgGvHv — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 27, 2023

Глава МЗС додав, що на зустрічі також обговорили кроки, необхідні для початку переговорів про вступ України до ЄС у 2023 році.

Між тим, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з генеральним директором Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Цюй Дунюєм.

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Ще раніше, Кулеба заявляв, що Україна готова зробити кроки для розв'язання проблем, які виникли через заборону на імпорт українського зерна в низку країн.