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Молдова приєднається до створення спецтрибуналу над Росією – Кулеба

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Молдова приєднається до створення спецтрибуналу над Росією – Кулеба
фото twitter Дмитра Кулеби

Глава МЗС додав, що також обговорено кроки, необхідні для початку переговорів про вступ України до ЄС у 2023 році

Влада Молдови ухвалила рішення приєднатися до групи зі створення Спеціального трибуналу над Російською Федерацією щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба після зустрічі у Кишиневі з молдовським колегою Ніку Попеску.

«Він поінформував мене про рішення Молдови приєднатися до Ключової групи зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Тепер це 35 держав», – написав Кулеба в Twitter.

Глава МЗС додав, що на зустрічі також обговорили кроки, необхідні для початку переговорів про вступ України до ЄС у 2023 році.

Між тим, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з генеральним директором Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Цюй Дунюєм.

Ще раніше, Кулеба заявляв, що Україна готова зробити кроки для розв'язання проблем, які виникли через заборону на імпорт українського зерна в низку країн.

Теги: трибунал Дмитро Кулеба Молдова МЗС

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