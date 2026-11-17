Місцеві ЗМІ публікують відео, що попри заяви військових, російський дрон не просто наблизився до столиці, а зробив декілька кіл над районами міста

У Молдові зафіксувано безпілотник типу Shahed, який рухався в напрямку Кишинева. О 16:27 з міркувань безпеки влада обмежила весь повітряний простір країни. Про це повідомив Центр повітряних операцій Національної армії Молдови, пише «Главком».

«За інформацією, отриманою Центром повітряних операцій Національної армії, безпілотник типу Shahed помітили під час руху з південного напрямку до сектора Ботаніка муніципалітету Кишинів», – ідеться в повідомленні.

У військовому відомстві наголосили, що рішення про обмеження повітряного простору ухвалили з міркувань безпеки. Наразі Центр повітряних операцій продовжує моніторинг повітряного простору країни у взаємодії з компетентними органами та партнерами.

Влада Молдови пообіцяла оприлюднити додаткову інформацію про інцидент згодом. Місцеві ЗМІ публікують відео, що попри заяви військових, російський дрон не просто наблизився до столиці, а зробив декілька кіл над районами міста.

Також громадян закликали не наближатися до підозрілих літальних апаратів або виявлених уламків, не торкатися їх і не переміщувати. У разі виявлення таких предметів необхідно відійти на безпечну відстань та зателефонувати до служби порятунку за номером 112.