Україна знищила 12 пускових установок РФ, які атакували наші міста: заява Міноборони

Україна також домовилася з Норвегією та Нідерландами про постачання 20-мм боєприпасів для винищувачів F-16

Українські військові знищили 12 російських пускових установок балістичних ракет, які використовувалися для ударів по українських містах. Про це повідомив міністр оборони Євгеній Хмара, пише «Главком».

За словами міністра, Міноборони продовжує переговори з партнерами щодо постачання ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot, а також посилення систем Nasams.

Окремо Євгеній Хмара повідомив про зростання ефективності української протиповітряної оборони. За його даними, показник збиття реактивних «шахедів» сягнув 83%, а звичайних ударних дронів цього типу – 91%.

Крім того, Міноборони масштабує використання дешевших засобів протидії масованим російським атакам. Йдеться про дрони-перехоплювачі, зенітно-артилерійські модулі та засоби радіоелектронної боротьби.

«Масовані атаки потребують не лише дорогих ракет, а й масштабування доступніших рішень», – наголосив міністр.

Він також підкреслив важливість посилення української ППО та забезпечення винищувачів F-16 необхідними боєприпасами.

Варто нагадати, що українські військові застосували систему радіоелектронної боротьби «Ліма», щоб збити з курсу дві російські балістичні ракети «Орєшнік» під час атаки 24 травня. У результаті жодна з них не влучила у заплановану ціль.