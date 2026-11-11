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149 боїв за добу: лінія фронту станом на 11 листопада 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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149 боїв за добу: лінія фронту станом на 11 листопада 2026
Ситуація на фронті 11 листопада
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 11 листопада 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 61 авіаційний удар, скинув 171 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 5466 дронів-камікадзе та здійснив 1860 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

11 листопада на фронті відбулося 149 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку, за попередніми підрахунками, ліквідовано 42 окупанта, 16 – поранено, знищено дві одиниці автомобільної техніки, дві гармати, сім спеціальних засобів, один пункт управління БпЛА та 76 укритів противника. Пошкоджено одну одиницю автомобільної техніки, одну гармату, два спеціальні засоби, три пункти управління БпЛА та 134 укриттів противника. Знищено або подавлено 312 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби окупанти завдали два авіаудари, скинули чотири КАБ, та здійснили 99 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з них шість – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

149 боїв за добу: лінія фронту станом на 11 листопада 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник один раз атакував позиції наших підрозділів у бік населеного пункту Мала Вовча.

149 боїв за добу: лінія фронту станом на 11 листопада 2026 фото 2

На Лиманському напрямку

П’ять спроб загарбників просунутися відбивали поблизу населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Зелена Долина та в бік Лиману. Один ворожий штурм триває.

149 боїв за добу: лінія фронту станом на 11 листопада 2026 фото 3

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 13 ворожих штурмів: у районі Костянтинівки, Розкішного, Торецького, Софіївки, Вільного та у бік населених пунктів Миколайпілля, Кучерів Яр.

149 боїв за добу: лінія фронту станом на 11 листопада 2026 фото 4

На Покровському напрямку

Шість атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Новий Донбас, Водянське, Новомиколаївка та в бік Сергіївки.

149 боїв за добу: лінія фронту станом на 11 листопада 2026 фото 5

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили п’ять ворожих атак біля Воздвижівки, Верхньої Терси, Білогір’я, Малої Токмачки та у бік населеного пункту Рівне.

149 боїв за добу: лінія фронту станом на 11 листопада 2026 фото 6

На Куп’янському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти штурмових дій не здійснювали.

Нині триває 1722-й день повномасштабної війни.

Теги: Генштаб війна ЗСУ

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