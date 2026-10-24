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Трамп припустив можливість введення 200% мит проти України та Росії задля припинення війни

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп припустив можливість введення 200% мит проти України та Росії задля припинення війни
Трамп: Ми завершили п'ять воєн завдяки митам
фото: Getty Images

У той же час Дональд Трамп визнав, що мита можуть не спрацювати проти України та Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що міг би застосувати 200% торговельні мита проти України та Росії у разі незаключення мирної угоди. Про це пише «Главком».

Очільник Білого дому зазначив, що Сполученим Штатам вдалося припинити п'ять інших воєн завдяки погрозам впровадження високих мит, і припустив можливість негайного використання цього інструменту щодо російсько-українського конфлікту.

Водночас Трамп визнав, що такий захід виявиться неефективним, оскільки США купують у обох країн недостатньо товарів для здійснення такого економічного тиску.

«Ми завершили п'ять воєн завдяки митам. Я сказав: «Якщо ви продовжите воювати, ми введемо проти вас мито у розмірі 200%», – і вони зупинилися. Нам, мабуть, варто негайно зробити те саме з Україною та Росією. Мені це ніколи не спадало на думку. Але ми недостатньо багато у них купуємо, щоб застосувати такий захід, тож це не спрацює», – заявив президент США.

Як відомо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Росія прагне встановити контроль над Донбасом, однак не може захопити його військовим шляхом. Водночас Україна не хоче віддавати цей регіон через питання суверенітету та власної довгострокової безпеки. Це питання залишається одним із ключових у пошуку домовленостей для завершення війни. 

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. Після цього він повідомив про підготовку до нової тристоронньої зустрічі України, США та Росії.

До слова, The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців повідомило, що Трамп телефонував Маску та просив зняти обмеження на використання Starlink в Україні. За даними видання, після розмови система почала працювати стабільніше, однак українські посадовці зазначали, що повноцінну роботу ще не відновлено.

Теги: Дональд Трамп війна Україна росія

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