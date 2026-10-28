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Прем'єр Румунії назвав умову об'єднання з Молдовою

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Прем'єр Румунії назвав умову об'єднання з Молдовою
Прем'єр-міністр Румунії Лука Нікулеску та прем'єр Молдови Василе Тофан
колаж: glavcom.ua

Нікулеску: поки що пріоритет – зближення Молдови з Європейським союзом

Румунський прем'єр-міністр Лука Нікулеску під час візиту до Кишинева заявив, що об'єднання його країни з Молдовою залежить від волі громадян обох держав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю TVR Moldova.

Нікулеску зазначив, що тема об'єднання присутня в публічній дискусії і може порушуватися навіть у складних ситуаціях. Водночас, за його словами, остаточне слово належить людям.

«Я дуже чітко заявляю, що це станеться тоді, коли громадяни обох держав цього захочуть», – наголосив прем'єр-міністр.

Пріоритет – зближення з Європейським союзом

Наразі, пояснив Нікулеску, Бухарест зосереджений на іншому: зміцненні двосторонніх відносин і наближенні Молдови до Європейського союзу. За його словами, Румунія прагне розбудовувати зв'язки між двома країнами та допомагати сусідці на шляху до членства в Євросоюзі.

Раніше прем'єр Молдови Василе Тофан привітав Нікулеску зі вступом на посаду й запросив до Кишинева. Він назвав Румунію надійним партнером, який підтримує Молдову на європейському шляху.

Що казали про об'єднання раніше

Тема об'єднання Румунії та Молдови активно обговорюється з початку 2026 року. Серед ключових заяв і даних:

  • президент Румунії Нікушор Дан наприкінці січня заявив, що такий сценарій стане можливим «у той момент, коли більшість у Республіці Молдова цього захоче», і додав, що наразі Бухарест до цього не готовий;
  • радник президента Румунії Еуджен Томак нагадав, що ще 27 березня 2018 року румунський парламент без жодного голосу «проти» ухвалив декларацію про готовність обговорювати об'єднання з Молдовою;
  • президентка Молдови Мая Санду в січні сказала, що в разі проведення референдуму проголосувала б «за»;
  • за даними опитування, оприлюдненого на початку травня, 71,9 відсотка респондентів у Румунії підтримують об'єднання з Молдовою;
  • торішнє серпневе опитування в Молдові показало, що більшість громадян проти об'єднання, а підтримує ідею третина.

У червні палата депутатів румунського парламенту через сплив терміну розгляду автоматично ухвалила законопроєкт, який уповноважує уряд розпочати переговори з Кишиневом щодо об'єднання. Його ініціювала партія SOS România. Санду назвала автора законопроєкту «агентом Москви» і заявила, що документ має дискредитувати саму ідею об'єднання.

Хто такий Лука Нікулеску

55-річний Нікулеску раніше був послом Румунії у Франції. Парламент затвердив його уряд, що поклало край кількамісячній політичній кризі в країні. Він став четвертим кандидатом, який намагався сформувати кабінет.

Нагадаємо, у квітні 2024 року тодішній прем'єр Румунії Марчел Чолаку заявляв, що підтримує ідею об'єднання, яке може відбутися, зокрема, у межах Європейського союзу. Водночас, на його думку, ініціативу має виявити Молдова.

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Теги: Нікушор Дан законопроєкт переговори Мая Санду парламент Румунія Молдова

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