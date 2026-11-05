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Росія заявила про зупинку трьох портів через блокаду ЗСУ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія заявила про зупинку трьох портів через блокаду ЗСУ
Українські дрони завдали значних збитків країні-агресору
фото: соцмережі

Губернатор Ростовської області поскаржився на наслідки українських атак для портової галузі та попросив уряд про фінансову підтримку

У Ростовській області Росії призупинили роботу три морські порти – у Ростові-на-Дону, Таганрозі та Азові. Причиною цього стали атаки Збройних сил України. Про це заявив губернатор регіону Юрій Слюсар російським ЗМІ, пише «Главком».

За його словами, портова галузь стала другою після сільського господарства сферою економіки регіону, яка зазнала значних збитків унаслідок українських ударів.

Слюсар зазначив, що через зупинку роботи підприємства продовжують мати фінансові зобов’язання: їм потрібно виплачувати зарплати працівникам і погашати кредити. Водночас керівництво портів поки не вдається до масових звільнень.

«Роботу портів фактично призупинено, водночас кредити залишилися, обов’язок виплачувати заробітну плату також залишився. І я вдячний керівникам та акціонерам, що вони не пішли на масові скорочення, адже розуміють: якщо зараз звільнять людей і фахівців, завтра все відновиться, а повернути працівників буде досить складно», – сказав губернатор.

Представник окупантів попередив, що без масштабної державної підтримки портова галузь може бути втрачена. Зокрема, Слюсар запропонував запровадити мораторій на податкові виплати, надати підприємствам доступ до пільгового кредитування та запровадити так звані орендні канікули для інфраструктури, якою вони користуються.

За словами губернатора, подібні проблеми виникли також у Краснодарському краї країни-агресора.

Нагадаємо, що Росія фактично втратила контейнерні перевезення через Новоросійськ – один із найбільших портів країни на Чорному морі. Через атаки українських дронів судноплавні компанії відмовилися працювати на цьому маршруті, а останні китайські перевізники в жовтні переорієнтувалися на Санкт-Петербург.

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Теги: Чорне море порт ЗСУ війна корабель

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