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Балістична атака на Київ. Пошкоджено автосалони Suzuki та Subaru

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Балістична атака на Київ. Пошкоджено автосалони Suzuki та Subaru
Російська атака пошкодила дилерські центри Suzuki та Subaru
фото: glavcom.ua

Унаслідок нічного обстрілу столиці постраждали дилерські центри двох автомобільних брендів

Унаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч проти 27 жовтня пошкоджень зазнали дилерські центри Suzuki та Subaru. Через наслідки обстрілу авто- та мотосалони Suzuki на Подолі тимчасово припинили роботу, тоді як сервісні центри обох брендів продовжують приймати клієнтів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційні заяви Suzuki та Subaru.

Офіційний дилер Suzuki на Подолі повідомив, що внаслідок нічного обстрілу постраждали приміщення автомобільного та мотоциклетного салонів. Через пошкодження їхню роботу довелося тимчасово призупинити.

Балістична атака на Київ. Пошкоджено автосалони Suzuki та Subaru фото 1
фото: Suzuki

У компанії зазначили, що про відновлення роботи салонів та оновлений графік прийому відвідувачів повідомлять додатково. Водночас відділ сервісного обслуговування Suzuki продовжує працювати у звичному режимі.

Значних пошкоджень зазнала також будівля дилерського центру Subaru. У компанії підтвердили, що об'єкт постраждав унаслідок масованого російського обстрілу столиці.

Попри пошкодження, сервісний центр Subaru вже працює в повному обсязі. Клієнти можуть записуватися на технічне обслуговування автомобілів, проходити тест-драйви та отримувати консультації щодо придбання машин.

Балістична атака на Київ. Пошкоджено автосалони Suzuki та Subaru фото 2
фото: Subaru

Представники компанії також повідомили про намір відбудувати пошкоджений дилерський центр. Інформації про можливих постраждалих серед працівників або відвідувачів дилерських центрів у повідомленнях компаній немає.

Нагадаємо, під час масованої російської атаки на Київ у ніч проти 27 жовтня пошкоджень зазнала також будівля одного з офісів компанії «ДТЕК Київські електромережі».

Як повідомили в ДТЕК, унаслідок обстрілу в будівлі вибило майже всі вікна, а вибуховою хвилею пошкодило двері. Приміщення та прилегла територія були всіяні уламками скла й будівельним сміттям.

Теги: Suzuki Subaru окупанти війна Київ

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