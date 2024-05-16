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Може стати наступною жертвою після Фіцо: Сербія заявила про загрозу життю президента Вучича

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Може стати наступною жертвою після Фіцо: Сербія заявила про загрозу життю президента Вучича
Вичич отримував погрози в соцмережах, що він стане наступною мішенню після прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо
фото з відкритих джерел

Сербська влада заарештувала особу, яка погрожувала безпеці президента Александара Вучича після нападу на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо

Сербські правоохоронці оголосили про взяття під варту людини, яка могла становити загрозу для безпеки президента країни Александара Вучича. Про це заявив віцепрем’єр-міністр внутрішніх справ країни Івіц Дачича, повідомляє RTV. 

Як зазначається, перед цим Вучич отримував погрози в соцмережах, що він стане наступною мішенню після прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, на якого напередодні було скоєно напад. 

За словами Дачича, через загрозу безпеці президента Вучича чоловіка було затримано на 48 годин. 

Перед цим президент Вучич заявив у соціальній мережі X, що він шокований нападом на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо  і молиться за здоров'я «великого друга Сербії». 

Невдовзі після цієї заяви президента Сербії з'явилися погрозливі повідомлення про те, що він стане наступною мішенню.

Як пише РТС, найвищі державні посадовці рішуче засудили погрози на адресу президента Сербії  соціальних мережах, що виникли після замаху на вбивство прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фітца, і закликали компетентні органи до негайної реакції.

Нагадаємо, у словацькому місті Гандлова пролунало кілька пострілів біля місцевого Палацу культури, де відбувалося виїзне засідання уряду, коли прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо вийшов для спілкування з людьми. Фіцо отримав поранення і після замаху перебуває у тяжкому стані. Як заявив міністр оборони Роберт Каліняк на брифінгу, зараз Фіцо робили операцію, яка триває вже 3,5 години.

Теги: Сербія напад Фіцо

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