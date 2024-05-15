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Життя Фіцо в небезпеці: офіційний коментар щодо нападу на прем'єра Словаччини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Життя Фіцо в небезпеці: офіційний коментар щодо нападу на прем'єра Словаччини
Як зазначають словацькі ЗМІ, прем'єр-міністр Фіцо внаслідок нападу отримав вогнепальні поранення
фото з відкритих джерел

Найближчі кілька годин стануть для Фіцо вирішальними

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перебуває у небезпечному для життя стані. Наразі політика перевозять гелікоптером до лікарні в місті Банска-Бистріца. Про стало відомо з повідомлення, опублікованому на офіційній сторінці глави уряду в Facebook.

Як зазначено в повідомленні, найближчі кілька годин стануть для Фіцо вирішальними.

«Сьогодні на Р. Фіко було скоєно замах. У нього було зроблено кілька пострілів, і зараз він перебуває у небезпечному для життя стані. На цей час його перевозять гелікоптером до Банської Бистриці, оскільки дорога до Братислави зайняла б занадто багато часу, враховуючи необхідність невідкладного втручання. Найближчі кілька годин все вирішать», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 15 травня, прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили під час стрілянини у будівлі, де відбулося засідання уряду. Інцидент стався у місті Гандлова окрузі Пр'євідза. Постріли пролунали перед Будинком культури, де відбувалося засідання уряду, у момент, коли прем'єр вийшов до людей.

Найближчі кілька годин стануть для Фіцо вирішальними
Найближчі кілька годин стануть для Фіцо вирішальними
скріншот

Зокрема, словацькі ЗМІ повідомляють, що стан Фіцо дуже важкий, він поранений в живіт і груди.

До слова, російська пропагандистка Маргарита Симоньян вже звинуватила Україну в замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прокоментував другу річницю повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала Росія. На думку Фіцо, війна почалася у 2014 році з «розгулу українських неонацистів».

Теги: Фіцо прем’єр-міністр поранення здоров'я

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