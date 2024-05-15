Життя Фіцо в небезпеці: офіційний коментар щодо нападу на прем'єра Словаччини

Найближчі кілька годин стануть для Фіцо вирішальними

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перебуває у небезпечному для життя стані. Наразі політика перевозять гелікоптером до лікарні в місті Банска-Бистріца. Про стало відомо з повідомлення, опублікованому на офіційній сторінці глави уряду в Facebook.

Як зазначено в повідомленні, найближчі кілька годин стануть для Фіцо вирішальними.

«Сьогодні на Р. Фіко було скоєно замах. У нього було зроблено кілька пострілів, і зараз він перебуває у небезпечному для життя стані. На цей час його перевозять гелікоптером до Банської Бистриці, оскільки дорога до Братислави зайняла б занадто багато часу, враховуючи необхідність невідкладного втручання. Найближчі кілька годин все вирішать», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 15 травня, прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили під час стрілянини у будівлі, де відбулося засідання уряду. Інцидент стався у місті Гандлова окрузі Пр'євідза. Постріли пролунали перед Будинком культури, де відбувалося засідання уряду, у момент, коли прем'єр вийшов до людей.

Найближчі кілька годин стануть для Фіцо вирішальними скріншот

Зокрема, словацькі ЗМІ повідомляють, що стан Фіцо дуже важкий, він поранений в живіт і груди.

До слова, російська пропагандистка Маргарита Симоньян вже звинуватила Україну в замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прокоментував другу річницю повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала Росія. На думку Фіцо, війна почалася у 2014 році з «розгулу українських неонацистів».