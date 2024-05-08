За даними слідства, підозрюваний, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній

Олігарху Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора відомому бізнесмену, підозрюваному в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом, повідомлено про підозру у вчиненні ще одного злочину, пов’язаного з організацією замовного вбивства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 КК України). Прокуратура прямо не вказує, кому саме повідомлено про підозру, проте опубліковане фото не лишає сумнівів, що йдеться про Ігоря Коломойського.

Відомому бізнесмену повідомлено ще одну підозру – в організації замовного вбивства фото Офіс Генерального прокурора

За даними слідства, підозрюваний, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

Для реалізації злочинних намірів підозрюваний залучив членів банди, яка «спеціалізувалась» на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи фізичну розправу з конкурентами.

Члени банди здійснили напад на директора однієї з юридичних компаній, нанісши йому удари та ножові поранення в життєво важливі органи. Водночас, цей злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від волі членів банди.

Наразі прокурори та слідчі здійснюють невідкладні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на викриття усіх осіб, причетних до скоєння злочину.

Підозрюваний бізнесмен перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється слідчими ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту карного розшуку Нацполіції України.

Нагадаємо, учора, 7 травня, Господарський суд Києва закрив провадження у справі про визнання недійсною націоналізації «Приватбанку. Про це повідомляє Національний банк України.

Як зазначає пресслужба Нацбанку, справа стосувалася вимоги визнати недійсними договори купівлі-продажу Приватбанку, за якими держава отримала 100% акцій банку, та повернути їх колишнім акціонерам.

Раніше стало відомо, що у справі бізнесмена Ігоря Коломойського, який знаходиться під вартою за підозрою у заволодінні коштами «Приватбанку», є порушення одразу трьох статей Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ). Такого висновку дійшли експерти моніторингової місії IAC ISHR.

У моніторинговому висновку експерти зазначають, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду від 27.02.2024, начальника відділу забезпечення досудового слідства СБУ було зобов'язано невідкладно забезпечити проведення повного медичного обстеження Коломойського, надати необхідне лікування, а при встановленні значного погіршення здоров’я забезпечити транспортування до медичного закладу, – проте це рішення не було виконано.

Нагадаємо, за версією правоохоронців, Ігор Коломойський у змові з окремими працівниками Приватбанку заволодів чималими коштами ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», яке контролюється фінансово-промисловою групою «Приват». Фінансові махінації припали на 2013 рік. Підлеглі банкіри зімітували внесення Коломойським 949 млн грн до каси Приватбанку. Далі «віртуальні гроші» було зараховано на особистий банківський рахунок Коломойського. Потім ці гроші банк видав у вигляді кредитів для ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття». У 2020 році вказана фірма розрахувалася з Коломойським за штучно сформований борг, перевівши олігарху 572,2 млн грн. Ця сума фігурує у справі як завдані збитки ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття».

Крім того, слідство закидає бізнесмену відмивання коштів через рахунки закордонних банків. Зокрема, злочинним шляхом було одержано 25,5 млн євро.

Коломойському оголошено підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209), привласнення майна в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191), незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200). 2 вересня 2023 року Шевченківський районний суд Києва арештував Ігоря Коломойського, відправивши до ізолятора СБУ.