Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства

Ірина Міллер
glavcom.ua
Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства
Підозрюваний бізнесмен перебуває під вартою
фото з відкритих джерел

За даними слідства, підозрюваний, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній 

Олігарху Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора відомому бізнесмену, підозрюваному в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом, повідомлено про підозру у вчиненні ще одного злочину, пов’язаного з організацією замовного вбивства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 КК України). Прокуратура прямо не вказує, кому саме повідомлено про підозру, проте опубліковане фото не лишає сумнівів, що йдеться про Ігоря Коломойського. 

Відомому бізнесмену повідомлено ще одну підозру – в організації замовного вбивства
Відомому бізнесмену повідомлено ще одну підозру – в організації замовного вбивства
фото Офіс Генерального прокурора

За даними слідства, підозрюваний, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

Для реалізації злочинних намірів підозрюваний залучив членів банди, яка «спеціалізувалась» на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи фізичну розправу з конкурентами.

Члени банди здійснили напад на директора однієї з юридичних компаній, нанісши йому удари та ножові поранення в життєво важливі органи. Водночас, цей злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від волі членів банди.

Наразі прокурори та слідчі здійснюють невідкладні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на викриття усіх осіб, причетних до скоєння злочину.

Підозрюваний бізнесмен перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється слідчими ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту карного розшуку Нацполіції України.

Нагадаємо, учора, 7 травня, Господарський суд Києва закрив провадження у справі про визнання недійсною націоналізації «Приватбанку. Про це повідомляє Національний банк України.

Як зазначає пресслужба Нацбанку, справа стосувалася вимоги визнати недійсними договори купівлі-продажу Приватбанку, за якими держава отримала 100% акцій банку, та повернути їх колишнім акціонерам.

Раніше стало відомо, що у справі бізнесмена Ігоря Коломойського, який знаходиться під вартою за підозрою у заволодінні коштами «Приватбанку», є порушення одразу трьох статей Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ). Такого висновку дійшли експерти моніторингової місії IAC ISHR.

У моніторинговому висновку експерти зазначають, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду від 27.02.2024, начальника відділу забезпечення досудового слідства СБУ було зобов'язано невідкладно забезпечити проведення повного медичного обстеження Коломойського, надати необхідне лікування, а при встановленні значного погіршення здоров’я забезпечити транспортування до медичного закладу, – проте це рішення не було виконано.

Нагадаємо, за версією правоохоронців, Ігор Коломойський у змові з окремими працівниками Приватбанку заволодів чималими коштами ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», яке контролюється фінансово-промисловою групою «Приват». Фінансові махінації припали на 2013 рік. Підлеглі банкіри зімітували внесення Коломойським 949 млн грн до каси Приватбанку. Далі «віртуальні гроші» було зараховано на особистий банківський рахунок Коломойського. Потім ці гроші банк видав у вигляді кредитів для ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття». У 2020 році вказана фірма розрахувалася з Коломойським за штучно сформований борг, перевівши олігарху 572,2 млн грн. Ця сума фігурує у справі як завдані збитки ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття».

Читайте також: Стало відомо, чому Коломойського не випускають із СІЗО

Крім того, слідство закидає бізнесмену відмивання коштів через рахунки закордонних банків. Зокрема, злочинним шляхом було одержано 25,5 млн євро.

Коломойському оголошено підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209), привласнення майна в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191), незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200). 2 вересня 2023 року Шевченківський районний суд Києва арештував Ігоря Коломойського, відправивши до ізолятора СБУ.

Теги: Ігор Коломойський прокуратура вбивство прокурор напад розслідування злочин поранення бізнесмен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На нього вже нападали раніше: що відомо про вбитого у фунікулері підлітка
На нього вже нападали раніше: що відомо про вбитого у фунікулері підлітка
9 квiтня, 12:03
Водій втік з місця події, колу почув про наміри екснардепки викликати поліцію
Екснардепка розповіла, як на неї напав агресивний водій у Києві
22 квiтня, 19:04
Ізраїль готується до прямого нападу з боку Ірану на півдні або півночі
Низка країн просять своїх громадян залишити Іран та Ізраїль
13 квiтня, 00:42
У Анталії сталась жахлива аварія на фунікулері
Падіння кабіни фунікулера в Анталії: Туреччина назвала причину й винних
15 квiтня, 10:56
Добровольчий український корпус «Правий сектор» 2022 року був переформатований у 67-му окрему механізовану бригаду «ДУК» у складі ЗСУ
Командування ЗСУ розформовує 67-му бригаду «Правого сектора»
14 квiтня, 14:43
«Біль за Чернігів на фізичному рівні». Onuka поділилась спогадами про рідне місто і дитинство
«Біль за Чернігів на фізичному рівні». Onuka поділилась спогадами про рідне місто і дитинство
17 квiтня, 19:36
За роки після трагедії під Смоленськом було чимало гіпотез щодо причини падіння літака
Смерть експрезидента Качинського. Прокуратура Польщі озвучила нові подробиці катастрофи
26 квiтня, 08:44
Кам’яна плита ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням двох ангелів
На Волині віднайдено історичну пам'ятку часів Київської Русі
6 травня, 03:58
Митрополит Тульчинський і Брацлавський УПЦ МП Іонафан удостоївся ордена Дружби від президента Росії
Засуджений в Україні ієрарх УПЦ МП просить відпустити його до Росії
30 квiтня, 08:39

Суспільство

Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства
Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства
«Був справжнім і відданим державі». Згадаймо Дмитра Лисенка з Покровська
«Був справжнім і відданим державі». Згадаймо Дмитра Лисенка з Покровська
Сьогодні День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Сьогодні День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Хмарність, подекуди заморозки на поверхні ґрунту: прогноз погоди на 8 травня
Хмарність, подекуди заморозки на поверхні ґрунту: прогноз погоди на 8 травня
8 травня: який сьогодні день, традиції та заборони
8 травня: який сьогодні день, традиції та заборони
Більша частина українців підтримує заборону УПЦ МП – опитування
Більша частина українців підтримує заборону УПЦ МП – опитування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Франція таємно відправила війська в Україну? Центр протидії дезінформації розвіяв фейк
38K
Прем'єр Вірменії зробив заяву про «інавгурацію» Путіна
34K
Стівен Сіґал засвітився на так званій інавгурації Путіна (відео)
13K
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
11K
У Харкові та на Полтавщині пролунали вибухи
7580
Масштабна повітряна тривога тривала пів години

Новини

Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Сьогодні, 06:55
Переговори щодо безпекової угоди з США, удари Ізраїлю по Рафаху: головне за ніч
Вчора, 06:36
Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
5 травня, 14:24
Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
4 травня, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
3 травня, 13:41

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua