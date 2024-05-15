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На прем'єра Словаччини Фіцо вчинено замах: він поранений (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На прем'єра Словаччини Фіцо вчинено замах: він поранений (фото, відео)
Одразу після замаху охорона посадила Фіцо в авто і вивезла з місця події
скріншот з відео

За інформацією словацьких ЗМІ, Фіцо отримав 2-3 постріли, нібито в кінцівки, груди і живіт

У середу, 15 травня, прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили під час стрілянини у будівлі, де відбулося засідання уряду. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

Інцидент стався у місті Гандлова окрузі Пр'євідза. Постріли пролунали перед Будинком культури, де відбувалося засідання уряду, у момент, коли прем'єр вийшов до людей.

Інцидент стався у місті Гандлова окрузі Пр'євідза
Інцидент стався у місті Гандлова окрузі Пр'євідза
фото: словацькі ЗМІ

За словами свідків, які були на місці події, Фіцо підійшов до людей, які його вітали, після чого пролунало кілька пострілів. Потім Фіцо впав на землю.

Ймовірного нападника затримали поліцейські. Поліція оточила територію, у будівлі провели евакуацію.

Ймовірного нападника Фіцо затримано
Ймовірного нападника Фіцо затримано
фото: словацькі ЗМІ

Видання Plusky зазначає, що стан Фіцо дуже важкий, він поранений в живіт і груди.

Як повідомлялося, тисячі людей вийшли на вулиці столиці Словаччини Братислави, щоб висловити підтримку Україні та протест проти словацького уряду, який, на думку критиків, занадто зблизився з Росією.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висміяв ініціативу, в межах якої словаки зібрали €4 млн для допомоги Україні, заявивши, що зібрані кошти нічого не змінять у воєнній ситуації.

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Теги: Словаччина прем’єр-міністр Фіцо

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