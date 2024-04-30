Словаки зібрали €4 млн для України: Фіцо висміяв ініціативу

Роберт Фіцо заявив, що ніщо не заважає людям робити зі своїми грошима те, що вони хочуть

За збором боєприпасів для України Фіцо бачить лише величезні зусилля, щоб зробити «якусь противагу уряду»

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прокоментував те, що словаки зібрали €4 млн для допомоги Україні, заявивши, що зібрані кошти нічого не змінять у воєнній ситуації. Про це повідомляє Denik N.

Фіцо сказав, що ніщо не заважає людям робити зі своїми грошима те, що вони хочуть, але заявив, що США схвалили $60 млрд допомоги Україні.

«В Україні нічого не зміниться, і через рік-два буде те ж саме. Всі гроші будуть витрачені, можливо, частину вкрадуть, але в Україні нічого не зміниться, і ми будемо там, де є», – сказав Фіцо та додав, що в Словаччині краще збирати для онкохворих, ніж для куль і бомб.

За збором боєприпасів для України Фіцо бачить лише величезні зусилля, щоб зробити «якусь противагу уряду», адже уряд Словаччини відмовляється постачати Україні зброю.

«Прем’єр-міністр Фіцо образив усіх прихильників ініціативи, насамперед 99-річного Отто Сімка. Нашою основною метою було символічне приєднання Словаччини до чеської ініціативи, що й було досягнуто. Ми показали, що Словаччина не є ані боягузливою, ані невдячною, і якщо не уряд, то громадянське суспільство може дати зрозуміти, що воно знає, де знаходиться північ», – відповіла ініціатива.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти вступу України в НАТО. Він також висловився про перспективу примирення з Росією після війни. На думку Фіцо, членство України в Альянсі може спровокувати глобальний конфлікт.