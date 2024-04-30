Словаки зібрали €4 млн для України: Фіцо висміяв ініціативу
За збором боєприпасів для України Фіцо бачить лише величезні зусилля, щоб зробити «якусь противагу уряду»
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прокоментував те, що словаки зібрали €4 млн для допомоги Україні, заявивши, що зібрані кошти нічого не змінять у воєнній ситуації. Про це повідомляє Denik N.
Фіцо сказав, що ніщо не заважає людям робити зі своїми грошима те, що вони хочуть, але заявив, що США схвалили $60 млрд допомоги Україні.
«В Україні нічого не зміниться, і через рік-два буде те ж саме. Всі гроші будуть витрачені, можливо, частину вкрадуть, але в Україні нічого не зміниться, і ми будемо там, де є», – сказав Фіцо та додав, що в Словаччині краще збирати для онкохворих, ніж для куль і бомб.
За збором боєприпасів для України Фіцо бачить лише величезні зусилля, щоб зробити «якусь противагу уряду», адже уряд Словаччини відмовляється постачати Україні зброю.
«Прем’єр-міністр Фіцо образив усіх прихильників ініціативи, насамперед 99-річного Отто Сімка. Нашою основною метою було символічне приєднання Словаччини до чеської ініціативи, що й було досягнуто. Ми показали, що Словаччина не є ані боягузливою, ані невдячною, і якщо не уряд, то громадянське суспільство може дати зрозуміти, що воно знає, де знаходиться північ», – відповіла ініціатива.
Нагадаємо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти вступу України в НАТО. Він також висловився про перспективу примирення з Росією після війни. На думку Фіцо, членство України в Альянсі може спровокувати глобальний конфлікт.
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