Постріли пролунали після того, як Фіцо підійшов разом з охороною до натовпу, який стояв за огорожею

Нападник влучив у Фіцо декілька разів з вогнепальної зброї

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сьогодні, 15 травня, зазнав поранення внаслідок стрілянини. У мережі з'явилося відео з нападом на словацького політика.

Зокрема, на кадрах помітно, як Фіцо підходить разом з охороною до натовпу, який стоїть за огорожею.

Як повідомляли словацькі ЗМІ, постріли пролунали перед Будинком культури, де відбувалося засідання уряду. Фіцо підійшов до людей, які його вітали, після чого було чутно кілька пострілів.

Варто зазначити, що охорона політика ще певний час боролася з нападником та намагалася його стримати. Під час цього на відео лунали звуки пострілів аж до моменту, поки охоронці прем'єра не затримали нападника.

Нагадаємо, у середу, 15 травня, прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили під час стрілянини у будівлі, де відбулося засідання уряду. Інцидент стався у місті Гандлова окрузі Пр'євідза. Зокрема, словацькі ЗМІ повідомляють, що стан Фіцо дуже важкий, він поранений в живіт і груди.

Згодом стало відомо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перебуває у небезпечному для життя стані. Наразі політика перевозять гелікоптером до лікарні в місті Банска-Бистріца.

Повідомляється, що ймовірний підозрюваний у замаху на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо – 71-річний письменник і прихильник опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» Юрай Цинтула. Він стріляв з легально курденого короткоствольного пістолета.

Раніше словацькі ЗМІ повідомили, що нападник родом із міста Левіце. Натомість російські пропагандисти вже встигли звинуватити Україну у цьому злочині, а решта ЗМІ, навіть так звані опозиційні, розповідаючи про замах, вказують на те, що Фіцо був противником військової допомоги Україні.