Медики оперують Фіцо понад 3,5 години: стан критичний

Операція триватиме довше, ніж очікувалося, оскільки куля зачепила кілька органів Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, на якого сьогодні напали з вогнепальною зброєю, перебуває у тяжкому стані. Про це заявив міністр оборони Роберт Каліняк на брифінгу, повідомляє Dennik N.

Як зазначив посадовець, операція триває вже понад 3,5 години, а сам прем’єр перебуває у критичному стані.

Раніше міністр праці Словаччини Ерік Томаш Міністр сказав, що операція триватиме довше, ніж очікувалося, оскільки куля зачепила кілька органів.

Більш детальну інформацію Томаш не розкрив.

Зокрема, словацький телеканал TA3 заявив з посиланням на свої джерела, що прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо успішно прооперували після збройного нападу на нього. Зокрема, він «переніс успішну операцію, перебуває у стабільному стані і спілкується».

Нагадаємо, у середу, 15 травня, прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили під час стрілянини у будівлі, де відбулося засідання уряду. Інцидент стався у місті Гандлова окрузі Пр'євідза. Зокрема, словацькі ЗМІ повідомляють, що стан Фіцо дуже важкий, він поранений в живіт і груди.

Згодом стало відомо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перебуває у небезпечному для життя стані. Наразі політика перевозять гелікоптером до лікарні в місті Банска-Бистріца.

Повідомляється, що ймовірний підозрюваний у замаху на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо – 71-річний письменник і прихильник опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» Юрай Цинтула. Він стріляв з легально придбаного короткоствольного пістолета.

Раніше словацькі ЗМІ повідомили, що нападник родом із міста Левіце. Натомість російські пропагандисти вже встигли звинуватити Україну у цьому злочині, а решта ЗМІ, навіть так звані опозиційні, розповідаючи про замах, вказують на те, що Фіцо був противником військової допомоги Україні.