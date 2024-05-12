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РФ вербує громадян щонайменше 21 країни для війни в Україні – Forbes

Наталія Порощук
glavcom.ua
РФ вербує громадян щонайменше 21 країни для війни в Україні – Forbes
Росія вербує переважно студентів та мігрантів
фото: 9111.ru (ілюстративне)

Уряд Непалу офіційно просив Росію не вербувати своїх громадян

Росія вербує на війну проти України громадян щонайменше 21 країну. Переважно це студенти та мігранти. Про це повідомляє Forbes.

За інформацією видання, нещодавно Росія найняла і відправила на війну мінімум 35 громадян Індії. Також помічені найманці із Куби, країн Африки та Сербії.

Росія вербує переважно студентів та мігрантів, використовуючи базу даних іноземців, яка створена на основі онлайн-ресурсів безкоштовної консультації трудових мігрантів Росії.

У січні 2024 року Непал призупинив видачу дозволів своїм громадянам на роботу в Росії та Україні після загибелі на фронті щонайменше 10 непальців. У армії РФ служать принаймні 200 громадян цієї гімалайської країни, і близько 100 вважаються зниклими безвісти, за даними місцевої влади. Уряд Непалу офіційно просив Росію не вербувати своїх громадян, повернути їх додому та виплатити компенсації загиблим.

Нагадаємо, що росіяни на тимчасово окупованих територіях вербують українців для війни в Африці у складі ПВК «Вагнер». Зазначається, що ПВК «Вагнер» розпочала вербувати українців на ТОТ – чоловіків від 22 до 50 років. Окупанти обіцяють їм заробітну плату в розмірі 240 тис. рублів, якщо контракт буде підписаний на шість місяців.

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Теги: завербували мобілізація росія росіяни окупанти війна Непал Сербія Африка Індія

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