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Українці просять скасувати безвіз із Білоруссю. Зеленський відреагував

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українці просять скасувати безвіз із Білоруссю. Зеленський відреагував
Кордон України тимчасово закритий на в’їзд для громадян Білорусі та інших іноземців
фото ілюстративне

Зеленський доручив Кабміну розглянути скасування безвізу з Білоруссю

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, в якій закликали українці скасувати безвізовий режим з Білоруссю. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Петиція набрала 25 339 підписів. Її автор Костянтин Савров запропонував скасувати безвізовий режим з Білоруссю через її ворожі дії щодо України. Він зазначив, що вільний в'їзд громадян Білорусі загрожує національній безпеці.

Зеленський, в свою чергу, заявив, що усі пункти пропуску на кордоні із Білоруссю зачинені, окрім одного на Волині, який працює в обмеженому режимі. Там здійснюється оформлення громадян України, які повертаються додому. Також президент підкреслив, що кордон України тимчасово закритий на в’їзд для громадян Білорусі та інших іноземців.

«Наразі Кабінету Міністрів України запропоновано розглянути порушене в електронній петиції питання відповідно до компетенції, а також продовжити відповідну роботу з урахуванням розвитку ситуації, реалізації заходів із захисту національних інтересів нашої держави та її громадян», – додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що українські військові готові зустріти ворога з Білорусі у разі наступу. Також, за потреби, ЗСУ  можуть наростити сили на північному кордоні.

Теги: Білорусь Україна безвізовий режим президент кордон

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