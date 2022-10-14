Лукашенко закликав країни СНГ воювати за Путіна (відео)
Лукашенко дорікнув лідерам країн СНД за те, що вони не підтримують Путіна, який напав на Україну
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав країни-учасниці СНД підтримати Володимира Путіна та розв’язану ним війну на території України. Таку заяву Лукашенко зробив на саміті Співдружності Незалежних Держав, що проходить в Астані.
Лукашенко дорікнув лідерам країн СНД за відсутність взаємної у низці питань, у тому числі у питаннях санкцій. «Поки що, на жаль, змушений констатувати відсутність у ряді випадків взаємної підтримки. Принципові національні позиції, як і раніше, стримують ефективну спільну протидію санкційному тиску Заходу», – сказав білоруський диктатор.
Лукашенко взявся залякувати лідерів СНД тим, що світ нібито буде роздмухувати міжнаціональні та територіальні суперечки на територіях їхніх країн. «Ці (суперечки, – ред.) Радянський Союз не зміг чи не встиг вирішити. Сьогодні зовнішні гравці докладають неймовірних зусиль, щоб перетворити кожну, навіть найменшу, суперечку на гаряче протистояння», – повідомив у властивій Кремлю манері білоруський диктатор.
Нагадаємо, Білорусь запровадила режим «контртерористичної операції» ніби-то через загрозу від сусідніх держав. Також повідомляється, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення провести «приховану мобілізацію» для збільшення укомплектованості бойових частин.
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