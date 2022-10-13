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Ймовірний наступ із Білорусі: ЗСУ повідомили, звідки можуть зайти війська РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ймовірний наступ із Білорусі: ЗСУ повідомили, звідки можуть зайти війська РФ
фото з відкритих джерел

Ситуація поблизу північного кордону України контрольована

Українські військові готові зустріти ворога з Білорусі у разі наступу. Також, за потреби, ЗСУ  можуть наростити сили на північному кордоні. Про це розповів командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв в ефірі телемарафону.

«Ми до наступу з боку Білорусі станом на зараз готові. Ми маємо розуміти, що ті війська, які будуть накопичуватися в Білорусі, будуть підвищувати їх ступінь готовності та їх ступінь агресивності. Відповідно військове командування також буде нарощувати і наші сили та засоби», – заявив він.

Наєв наголосив, що якщо російська армія все ж таки наважиться йти з території Білорусі, то напад може відбутися з Житомирської, Рівненської та Волинської області, які не було атаковано на першому етапі повномасштабного вторгнення.  «Це одне із завдань агресора – перервати нам шляхи постачань західної зброї, яку ми отримуємо від наших партнерів. Такі питання відпрацьовувалися ще у мирний час, до початку повномасштабної агресії, відповідно, ми розуміємо, як діяти, і вживаємо тих заходів, які необхідно вжити», - сказав він.

Генерал додав, що станом на зараз ситуація поблизу північного кордону України контрольована. «Співвідношення сил та засобів дозволяє мені сказати, що станом на зараз ми повністю готові», – сказав він.

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу ЗСУ, оборонний комплекс Білорусі вже вступив у війну проти України.  Також повідомлялося, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка продовжує постачати техніку російським загарбникам.

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Теги: окупанти напад ЗСУ Білорусь військові

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