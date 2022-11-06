Росія намагається втрутитися в проміжні вибори до Конгресу США – ЗМІ

Росія намагається зменшити таким чином військову підтримку України

Росія знову намагається втрутитись в вибори у США. Наразі вони, використовуючи ботоферми, намагаються вивести вперед республіканців на проміжних виборах в Конгрес США 2022 року. Про це повідомляє The New York Times.

Група американських експертів з Recorded Future пише, що починаючи з вересня цього року в невеликих соцмережах активізувалися акаунти, які ймовірно є фальшивими. В них відсутня або вказана несправжня інформація про користувачів, вони не відповідають на повідомлення, а їх контент направлений виключно на дискредитацію президента США Джо Байдена та демократів в різних регіонах.

«Наприклад, акаунт, що налічує понад 8000 підписників, публікує пости виключно про політичні теми – не тільки в одному штаті, а й по всій країні – і часто розповсюджує хибні пости, що вводять в оману. Більшість із них отримують мало залученості від користувачів, але нещодавня публікація про ФБР отримала 43 відповіді і була репостнута 64 рази», – йдеться в публікації.

За даними експертів, цей та інші схожі облікові записи пов’язані з тим же російським агентством, що втручалося в президентські вибори 2016 року – Агентством інтернет-досліджень в Санкт-Петербурзі.

Основна ціль таких втручань, на думку видання, – це спроби привести республіканців до перемоги під час виборів в Конгрес США і зменшити таким чином військову підтримку України.

Раніше повідомлялось, що Адміністрація Байдена просить Україну показати відкритість до переговорів з РФ.