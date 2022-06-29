НАТО підбирається до кордонів РФ: Альянс ухвалив історичне рішення

НАТО офіційно запросило Фінляндію та Швецію до вступу

29 червня на саміті члени НАТО запросили Фінляндію та Швецію долучитися до Альянсу. Про це повідомив на пресконференції в Мадриді генсек НАТО Єнс Столтенберг.

«Сьогодні лідери НАТО ухвалили історичне рішення запросити Фінляндію та Швецію стати членами НАТО», – заявив він.

Столтенберг подякував цим країнам, а також Туреччині за переговори, які уможливили це рішення.

«Це була важка робота протягом багатьох тижнів із багаторазовими контактами на багатьох рівнях. Найвищі посадовці мали два раунди переговорів у Брюсселі за моєї підтримки», – додав він.

За словами Столтенберга, остаточної угоди вдалося досягнути напередодні під час його зустрічі з президентами Туреччини та Фінляндії Реджепом Таїпом Ердоганом і Саулі Нііністьо та прем’єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон.

«Це хороша угода для Туреччини. Це хороша угода для Фінляндії та Швеції. Це хороша угода для НАТО», – прокоментував генеральний секретар Альянсу.

Раніше стало відомо, що Туреччина вирішила підтримати членство Фінляндії та Швеції у НАТО.

Нагадаємо, країни НАТО на саміті в Мадриді затвердили новий пакет допомоги для України.

Також сьогодні НАТО офіційно визнало Росію стратегічною загрозою.

Повідомлялося, що Фінляндія планує встановити на своєму східному кордоні більш ефективну загорожу та збільшити кількість прикордонників, оскільки Кремль натякнув на можливу окупацію Польщі та Фінляндії.

Джерело: Радіо Свобода