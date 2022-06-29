Кремль у новій стратегічній концепції НАТО: Що Альянс думає про Росію

Північноатлантичний альянс заявляє, що не загрожує Росії, але буде боротися із російською агресією

У передмові НАТО визнає, що нинішні світ є суперечливим і непередбачливим, а причиною цього є загарбницька війна Росії проти України, яка порушила мир та змінила концепцію безпеки.

«Поведінка Москви (у війні з Україною – ред.) демонструє модель агресивних дій Росії проти своїх сусідів та, якщо говорити ширше, усієї трансатлантичної спільноти», – заявляє Північноатлантичний альянс.

Пункт 6 розділу «Стратегічне середовище» визнає, що у євроатлантичному регіоні немає миру. «Російська Федерація порушила норми та принципи, які сприяли стабільному та передбачуваному порядку європейської безпеки», – наголошує НАТО, додаючи, що Альянс не може також скидати з рахунків можливість нападу на суверенітет і територіальну цілісність деяких країн-союзників.

Пункти 8 і 9 повністю присвячені країні-агресору. «Російська Федерація є найбільш значною і прямою загрозою безпеці союзників, а також миру і стабільності в євроатлантичному регіоні», – визнає Альянс. НАТО зазначає, що Росія прагне встановити сфери впливу та прямого контролю за допомогою примусу, підривної діяльності, агресії та навіть анексії.

Альянс згадує про гібридні та кібератаки Росії проти країн-членів НАТО. Наголошуючи на модернізації ядерної зброї, на заходах, спрямованих на дестабілізацію на південних та східних рубежах Альянсу, на загрозу вільному судноплавстві у Арктиці – Північноатлантичний альянс визнав факт «виклику нашій безпеці та інтересам».

У п. 9 НАТО наголошує, що не прагне до конфронтації і не становить загрози для РФ. Обіцяючи і надалі відповідати на російські загрози та ворожі дії, Альянс визнає, що не може вважати Росію партнером. Втім, йдеться далі у документі, НАТО готовий і надалі бути відкритим для зв’язку із Москвою, а також прагне стабільності та передбачуваності у євроатлантичному регіоні. «Усі зміни в наших відносинах залежать від того, щоб Російська Федерація припинила свою агресивну поведінку та повністю відповідала міжнародному праву», – цією фразою завершується п. 9.

У пункті 13, який присвячений проблемі Китаю, Альянс зазначає, що поглиблення стратегічного партнерства між комуністичним Китаєм та путінською Росією, а також їхні спроби підірвати світовий порядок також суперечать цінностям та інтересам НАТО.

Востаннє Росія згадується у новій стратегічній концепції НАТО у п. 18, де йдеться про зброю масового знищення. Альянс нагадує, що саме порушення Російською Федерацією міжнародних угод (зокрема, використання хімічної зброї у Сирії) чи вибіркове виконання своїх зобов’язань сприяли погіршенню світової безпеки.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 червня, НАТО офіційно визнало Росію стратегічною загрозою.