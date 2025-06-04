Нідерланди надають Україні понад 100 човнів та понад 50 морських дронів

Нідерланди надають Україні значну морську допомогу: понад 100 човнів та понад 50 морських дронів на €400 млн

Нідерланди оголосили про новий масштабний пакет військової допомоги Україні на суму €400 млн, який вперше включатиме значну кількість засобів для водних операцій. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив про це перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у Брюсселі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на WNL.

За словами міністра Брекельманса, новий пакет допомоги передбачає передачу Україні понад 100 патрульних катерів та інших суден, а також більше як 50 морських безпілотників. Ці матеріали призначені для захисту акваторії Чорного моря та стратегічно важливих річок, зокрема Дніпра.

Раніше Нідерланди надавали винищувачі F-16 та артилерію, але мало зброї для водних умов. «Зараз це «дуже важливо» через зростаючу загрозу з боку Росії на Чорному морі та, як наголошує Брекельманс, навколо Херсона та річки Дніпро», – зазначив міністр. Він підкреслив, що росіяни намагаються перетнути водні перешкоди, де їхнє вторгнення було зупинене, і де річка Дніпро роками залишалася лінією фронту. Також критично важливим є збереження Чорного моря відкритим для українського експорту та підтримки економіки.

Новий пакет допомоги включає швидкісні патрульні катери та судна, які можуть ефективно використовувати командос та інші спеціальні підрозділи. Міністерство оборони Нідерландів уточнило, що ці судна будуть оснащені зброєю, сучасними датчиками та системами зв'язку.

Окрім постачання техніки, Нідерланди також активно долучаються до навчання українських морських піхотинців. Для цього країна інвестує €20 млн у створення навчального центру в Румунії. Цей центр забезпечить підготовку українських військовослужбовців та їхнє оснащення необхідною зброєю, боєприпасами та іншим спорядженням.

Нагадаємо, Європейський Союз готовий об'єднати зусилля зі Сполученими Штатами Америки для одночасного запровадження санкцій проти російського диктатора Володимира Путіна. Метою цих заходів є посилення тиску на російського лідера та спонукання його до мирних переговорів. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.