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Нідерланди відправили останню партію F-16, призначених для України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нідерланди відправили останню партію F-16, призначених для України
Останні F-16 для України покинули Нідерланди
фото: defensie.nl

Загалом Нідерланди передали Україні 24 винищувачі

Останні винищувачі F-16, які Нідерланди передають Україні, вже залишили територію країни. Сьогодні літаки вилетіли з авіабази Волкель до Бельгії, де їх готуватимуть до доставки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Нідерландів.

«Це ностальгічний момент, тому що F-16 були такими центральними для наших військово-повітряних сил протягом десятиліть. Але тепер, коли ми прощаємося після переходу на F-35, я не міг придумати кращого місця, ніж Україна. Через щоденні російські авіаудари F-16 мають життєво важливе значення для України. Це дозволяє їм стримувати російську агресію і для нас», – наголосив міністр оборони Рубен Брекельманс.

Загалом Нідерланди передали Україні 24 винищувачі.

Міністр оборони додав: «У найкоротші терміни Повітряним силам України довелося здійснити спільний перехід на F-16. На це потрібні роки в мирний час. Тепер це було зроблено в рекордно короткі терміни. Чудовий виступ українських пілотів та техніків».

Раніше анонсувалося, що Нідерланди 26 травня відправлять до України винищувач F-16. Це останній із тих, які виділяла країна. Також Сполучені Штати Америки відправили в Україну списані F-16. Для їх доставки було використано літак Ан-124.

Раніше Повітряні сили ЗСУ опублікували перше інтерв'ю пілота винищувача F-16, в якому він розповів про бойові зіткнення з окупантами.

Як відомо, 26 серпня 2024 року розбився один із винищувачів F-16, які Україна отримала від союзників. У Повітряних силах повідомили про загибель пілота Олексія Меся, який керував літаком. Він загинув під час масованої атаки РФ на Україну. Тоді пілот збив три ворожі ракети та безпілотник.

До слова, українські винищувачі F-16 можуть не лише знешкоджувати російські безпілотники, виявляти та глушити за допомогою капсул РЕБ радари ворога та скидати високоточні боєприпаси, але й за допомогою системи самозахисту розшукувати ворожі системи ППО.

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Теги: Нідерланди Україна F-16

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