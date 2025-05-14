ЄС планує підняти тарифи на імпорт з України – FT

Повернення до довоєнного режиму торгівлі скоротить щорічні доходи країни на близько €3,5 млрд

У 2022 році ЄС тимчасово скасував частину митних зборів для України, які діють до 6 червня

Європейський Союз готується вже найближчими тижнями суттєво підвищити мита на українські товари, що може серйозно вдарити по економіці України у критичний момент її протистояння російській агресії. Про це пише Financial Times, інформує «Главком».

Зазначається, що рішення про припинення дії спеціальних торговельних домовленостей, які дозволяли більшості української продукції безмитно надходити на європейський ринок, було після того, як Польща очолила рух із захисту фермерів блоку.

Попри чинну угоду про вільну торгівлю з Україною, після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році ЄС додатково тимчасово скасував частину митних зборів. Проте ці пільги діють до 6 червня, після чого Брюссель планує запровадити так звані «перехідні заходи» – до оновлення спільної торговельної угоди.

За оцінками українського уряду, повернення до довоєнного режиму торгівлі скоротить щорічні доходи країни на близько €3,5 млрд.

До слова, у першому кварталі 2025 року Україна експортувала 496 млн курячих яєць. Обсяг експорту зріс удвічі порівняно з аналогічним періодом 2024 року, однак це не спричинило дефіциту продукції на внутрішньому ринку.