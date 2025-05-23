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Мита на агропродукцію з України. Євросоюз пояснив, що зміниться із червня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Мита на агропродукцію з України. Євросоюз пояснив, що зміниться із червня
Торгівля зерном залишається для України основою експорту
фото: depositphotos/alivio

Euractiv: сільськогосподарські тарифи ЄС «спалять» дві третини економічного зростання України у 2025 році 

Сільськогосподарська продукція, що поставляється в країни Євросоюзу з України, знову обкладатиметься митом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euractiv. 

Країни-члени ЄС вирішили не продовжувати режим безмитного ввезення відповідної продукції. Термін дії угоди спливає 5 червня 2025 року.

Речник ЄС з питань сільського господарства Балаж Уйварі уточнив, що повернення до тарифів, які діяли до 2022 року, є скоріше тимчасовим заходом, поки тривають переговори щодо довгострокових перспектив.

Голова комітету з економічних питань Верховної Ради Дмитро Наталуха заявив, що припинення безмитного введення може коштувати Україні понад 3 млрд євро – 70% від загального економічного зростання країни на 2025 рік.

Комісія назвала таку оцінку завищеною, додавши, що реальна вартість ближча до 1,5 млрд євро.

Рішення про припинення дії мит та квот на ввезення товарів з України було введено у червні 2022 року як захід підтримки Києва після початку військових дій. Режим безмитної торгівлі неодноразово продовжувався. Востаннє Євросоюз продовжив припинення дії імпортних мит та квот на українські товари у березні 2024 року.

За оцінками Financial Times, у 2024 році доходи України від експорту до ЄС склали майже десяту частину всіх доходів країни від постачання за кордон – $ 41 млрд.

Нагадаємо, станом на 2 травня 2025 року аграрії всіх областей України засіяли 3,25 млн га ярих зернових та зернобобових культур, повідомляє міністерство аграрної політики.Наразі найбільша площа посівів припадає на кукурудзу – 1 919,3 тис. га, ячмінь – 715,2 тис. га, ярої пшениці вже засіяно 207,9 тис. га, гороху – 205,7 тис. га, вівса – 156 тис. га. Гречка засіяна на площі  7 тис. га, просо – 6 тис. га.

Раніше Данило Гетманцев розповів, чи вдалося вирішити проблему «чорного зерна». Система виявлення недобросовісних експортерів зерна допомогла зупинити реєстрацію більш як 300 податкових накладних на суму близько 2 млрд грн загального обсягу товарів. 

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Теги: тарифи експорт зерно Україна кордон переговори

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