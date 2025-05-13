Україна завершила процедури для запуску Американсько-Українського фонду відбудови

Україна завершила процедури для запуску спільного з США Фонду Відбудови

Україна офіційно завершила всі внутрішні процедури, необхідні для запуску Американсько-Українського фонду відбудови. Сьогодні було передано відповідну ноту Тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на першу віцепрем'єрку, міністерку економіки Юлію Свириденко.

За її словами, створення Фонду є результатом виконання завдання, поставленого Президентом Володимиром Зеленським перед українською переговорною командою.

«Сьогодні передала ноту тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс. Можна сміливо сказати, що вдалося виконати завдання, яке поставив перед нашою переговорною командою президент Володимир Зеленський, адже маємо рівноправну угоду, спрямовану на майбутнє. Угоду, яка поважає національні інтереси України, передбачає спільне з США управління та інвестування», – йдеться у заяві.

Свириденко наголосила, що в угоді з США немає положень про борг, проте є зобовʼязання інвестувати виключно в Україну.

«Це ще один чіткий сигнал: Україна на шляху до стратегічних інвестицій», – додала перша віцепрем'єрка, міністерка економіки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між США та Україною про корисні копалини.

Проєкт закону «Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови» було направлено на підпис президенту 10 травня. Сьогодні, 12 травня, документ було підписано.

Як відомо, Україна та США підписали угоду про корисні копалини та економічне партнерство. Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. Згідно з основними положеннями угоди, повна власність і контроль залишаються за Україною.

Угода про спільний фонд є безстроковою, вона передбачає, що Україна інвестує частину доходів від нових рентних та ліцензійних платежів у свою ж економіку. Альтернативою є витрата цих бюджетних коштів на споживання. Згідно із нею, прибутки з інвестицій розподілятимуться між США й Україною після перших 10 років роботи фонду.