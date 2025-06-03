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Міграційне питання розвалило коаліцію у Нідерландах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Міграційне питання розвалило коаліцію у Нідерландах
Лідер нідерландської Партії свободи (PVV) Герт Вілдерс заявив про вихід своєї партії з уряду через розбіжності щодо питань імміграції
фото із відкритих джерел

У Нідерландах розвалилася коаліція: партнери не підтримали пропозицію вкрай правих повністю припинити прийом біженців

 

Нідерландська правопопулістська «Партія за свободу» (PVV) залишає правлячу коаліцію, що призводить до краху уряду та необхідності дострокових виборів. Засновник і лідер PVV Герт Вілдерс оголосив про виведення партії з коаліції в X. Також з уряду підуть члени його партії – п'ять міністрів та чотири держсекретарі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  Der Telegraaf.

Приводом стала відмова союзників щодо коаліції підтримати плани посилення міграційного законодавства. Вони включали закриття кордонів для тих, хто шукає притулку, тимчасове припинення возз'єднання сімей та повернення тих, хто просив притулок у Нідерландах, до Сирії.

«Ми нічого не могли з цим вдіяти. Я обіцяв виборцям найсуворішу політику надання притулку, але вам цього не надали»,  – написав Вілдерс у X.

Після цього індекс AEX, який відстежує акції 25 найбільших компаній, котируються на Euronext Amsterdam, упав на 0,5%, перш ніж компенсувати частину втрат, зазначає Bloomberg.

Рішення Вілдерса автоматично запускає нове голосування, яке інакше було б проведене у 2027 році. Проте нідерландські політики припускають формування кабінету меншості. Так, лідерка Фермерсько-цивільного руху (ВВВ), що входить до правлячої коаліції, Керолайн ван дер Плас вважає, що один з можливих варіантів полягає в тому, що «інші партії намагаються працювати разом, а не проводити вибори».

«Для мене коаліція готова», – сказала вона, наголосивши, що зла на Вілдерса, оскільки він «ставить себе на перше місце» і «подає Нідерланди лівим на блюдечку з блакитною облямівкою».

PVV перемогла на виборах до палати представників Нідерландів у листопаді 2023 року, отримавши 37 місць. Друге місце посів альянс «Зелених» та Партії праці (GL-PvdA), який отримав 25 мандатів. PVV створила коаліцію з третім, четвертим і п'ятим місцями відповідно праволіберальною Народною партією за свободу і демократію (VVD, 24 місця), правоцентристським «Новим соціальним контрактом» (NSC, 20 мандатів) і Фермерсько-цивільним рухом (ВВВ, 7 місць).

Нагадаємо, у Нідерландах розширення військового об'єкта зупинилося, коли на місці запланованого будівництва було виявлено борсукову нору. У Нідерландах ці тварини охороняються законодавством, тому їх нори не можна руйнувати без дозволу.

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Теги: коаліція вибори Нідерланди партії

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