Кандидат у президенти Польщі пообіцяв не пускати Україну в НАТО

Кандидат у президенти Польщі від опозиційної партії «Право і справедливість» Кароль Навроцький

Навроцький заявив, що вступ України до НАТО поставить альянс у прямий конфлікт з РФ

Директор Інституту національної пам'яті Польщі, кандидат у президенти країни Кароль Навроцький офіційно пообіцяв не пускати Україну в НАТО. Він підписав декларацію, згідно з якою зобов'язався підтримати умови, висунуті лідером антиукраїнської «Конфедерації» Славоміром Менценом, в обмін на його підтримку перед другим туром виборів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польський канал TVN 24.

Серед умов, які висунув Менцен, – зобов'язання не відправляти польські війська в Україну та не підтримувати майбутній вступ України до Північноатлантичного альянсу.

Так звана «Декларація Менцена», яка підписав Навроцький, містить вісім пунктів, а саме:

«Я не підпишу жодного закону, який підвищує чинні податки, внески, збори або запроваджує новий фіскальний тягар»;

«Я не підпишу жодного закону, що обмежує операції з готівкою, і буду захищати польський злотий»;

«Я не підпишу жодного закону, який обмежує свободу вираження поглядів, сумісну з польською Конституцією»;

«Я не дозволю відправляти польських солдатів на територію України»;

«Я не підпишу закон про ратифікацію вступу України до НАТО»;

«Я не підпишу жодного закону, який обмежує доступ поляків до зброї»;

«Я не погоджуся на передачу будь-яких повноважень органів влади Республіки Польща органам Європейського Союзу»;

«Я не підпишу ратифікацію жодних нових договорів ЄС, які послаблюють роль Польщі, наприклад, послаблюють її право голосу або забирають право вето».

Коментуючи пункт щодо польських солдатів на території України, Навроцький заявив: «Я відправлю польських бізнесменів, коли Україна буде відновлюватися».

«Будь-яка дискусія про прискорений і безумовний вступ України до НАТО є безглуздою і поставить альянс у прямий конфлікт з Росією», – сказав Навроцький.

Нагадаємо, Національна виборча комісія Польщі повідомила результати голосування у першому турі президентських виборів. Ним став Рафал Тшасковський, який отримав 31,36% голосів.

У другому турі Тшасковський зустрінеться з кандидатом від ПіС Каролем Навроцьким, який наступає йому на п'яти, отримавши 29,54% голосів.