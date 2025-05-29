Нідерланди не можуть розширити склад боєприпасів через борсуків
На місці запланованого будівництва складу боєприпасів було виявлено борсукову нору
У Нідерландах розширення військового об'єкта зупинилося, коли на місці запланованого будівництва було виявлено борсукову нору. У Нідерландах ці тварини охороняються законодавством, тому їх нори не можна руйнувати без дозволу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на oost.nl.
У зв'язку з цим Міноборони Нідерландів потрібно або дочекатися дозволу на переміщення борсуків або переглянути свої плани.
Відомство спільно з природоохоронними службами працює над пошуком прийнятного рішення, яке дозволило б дотриматися екологічних стандартів та інтересів оборони держави.
Нагадаємо, останні винищувачі F-16, які Нідерланди передають Україні, вже залишили територію країни. Сьогодні літаки вилетіли з авіабази Волкель до Бельгії, де їх готуватимуть до доставки.
Нагадаємо, під час святкування Дня визволення у Нідерландах, де Дональд Туск та його нідерландський колега Дік Схоф мали запалити так зване «полум'я визволення», хтось із натовпу жбурнув до ніг прем'єра Польщі фаєр.
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