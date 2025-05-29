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Нідерланди не можуть розширити склад боєприпасів через борсуків

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Нідерланди не можуть розширити склад боєприпасів через борсуків
Міноборони Нідерландів не може розширити склад боєприпасів через борсуків
фото із відкритих джерел

На місці запланованого будівництва складу боєприпасів було виявлено борсукову нору

У Нідерландах розширення військового об'єкта зупинилося, коли на місці запланованого будівництва було виявлено борсукову нору. У Нідерландах ці тварини охороняються законодавством, тому їх нори не можна руйнувати без дозволу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на oost.nl.

У зв'язку з цим Міноборони Нідерландів потрібно або дочекатися дозволу на переміщення борсуків або переглянути свої плани.

Відомство спільно з природоохоронними службами працює над пошуком прийнятного рішення, яке дозволило б дотриматися екологічних стандартів та інтересів оборони держави.

Нагадаємо, останні винищувачі F-16, які Нідерланди передають Україні, вже залишили територію країни. Сьогодні літаки вилетіли з авіабази Волкель до Бельгії, де їх готуватимуть до доставки.

Нагадаємо, під час святкування Дня визволення у Нідерландах, де Дональд Туск та його нідерландський колега Дік Схоф мали запалити так зване «полум'я визволення», хтось із натовпу жбурнув до ніг прем'єра Польщі фаєр.

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Теги: Міноборони Нідерланди

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