Нідерланди не можуть розширити склад боєприпасів через борсуків

Міноборони Нідерландів не може розширити склад боєприпасів через борсуків

На місці запланованого будівництва складу боєприпасів було виявлено борсукову нору

У Нідерландах розширення військового об'єкта зупинилося, коли на місці запланованого будівництва було виявлено борсукову нору. У Нідерландах ці тварини охороняються законодавством, тому їх нори не можна руйнувати без дозволу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на oost.nl.

У зв'язку з цим Міноборони Нідерландів потрібно або дочекатися дозволу на переміщення борсуків або переглянути свої плани.

Відомство спільно з природоохоронними службами працює над пошуком прийнятного рішення, яке дозволило б дотриматися екологічних стандартів та інтересів оборони держави.

Нагадаємо, останні винищувачі F-16, які Нідерланди передають Україні, вже залишили територію країни. Сьогодні літаки вилетіли з авіабази Волкель до Бельгії, де їх готуватимуть до доставки.

Нагадаємо, під час святкування Дня визволення у Нідерландах, де Дональд Туск та його нідерландський колега Дік Схоф мали запалити так зване «полум'я визволення», хтось із натовпу жбурнув до ніг прем'єра Польщі фаєр.