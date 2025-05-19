Україна найближчим часом отримає танки Abrams від Австралії

Нещодавно було розпочато передачу першої частини з 49 танків

Найближчим часом Україна отримає танки Abrams від Австралії, що стане новим етапом у збільшенні військової допомоги з боку Канберри, загальна сума якої вже досягла $1,5 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Премʼєр-міністр Австралії Ентоні Албенізі повідомив, що танки Abrams уже прямують до України. «Російська незаконна агресія має бути зупинена, і ми чітко та однозначно стоїмо на боці України. Звісно, ми також закликаємо до миру й наполягаємо, що саме Україна має визначати своє майбутнє», – каже він.

Водночас, як пише ABC, уряд Австралії відправив в Україну партію списаних танків. Нещодавно було розпочато завантаження першої частини з 49 танків на вантажне судно. Поточне місцезнаходження техніки і дата її прибуття до Європи не розголошуються з міркувань безпеки.

Перед відправленням Австралія отримала дозвіл Вашингтона на експорт танків американського виробництва до третьої країни. Однак попри надання дозволу, деякі представники США залишаються критично налаштованими щодо цього рішення. Минулого року Вашингтон попереджав Австралію про складний процес передачі Abrams Україні. Зокрема, складність обслуговування цієї техніки на фронті.

Як повідомлялося, десятки австралійських танків Abrams будуть відправлені в Україну в рамках пакета військової допомоги від Австралії на суму $245 млн.

Нагадаємо, американські танки M1 Abrams виявилися неготовими до атак російських дронів, протитанкових ракет та іншої вибухівки, тому їх вдосконалюють, те ж стосується й бойової машини піхоти моделі Bradley. Модернізація відбувається шляхом встановлення сталевих каркасів, обгорнутих навколо рам бойової техніки.

Раніше стало відомо, що Україна відводить з лінії фронту надані США танки Abrams. За словами американських військових, російські дрони-розвідники та ударні безпілотники змінили ситуацію на землі, збільшивши ризик виявлення транспортних засобів.