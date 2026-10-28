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Нідерланди оголосили про масштабну військову допомогу Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Нідерланди оголосили про масштабну військову допомогу Україні
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен під час спільної пресконференції
скриншот з відео

Амстердам підготував пакет на €500 млн, який передбачає посилення української протиповітряної оборони та постачання безпілотників

Нідерланди оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги загальним обсягом €500 млн. Він передбачає, зокрема, засоби протиповітряної оборони та безпілотні літальні апарати, необхідні для захисту від повітряних атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прем'єр-міністра Нідерландів Роба Єттена під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Глава нідерландського уряду повідомив про нове рішення щодо підтримки України 28 жовтня. За його словами, загальна вартість оголошеного пакета становить €500 млн.

Зокрема, допомога включатиме засоби протиповітряної оборони, які необхідні Україні для протидії російським повітряним атакам. Також передбачено постачання безпілотних літальних апаратів.

Водночас конкретний перелік озброєння, кількість засобів ППО та безпілотників, які Україна отримає в межах нового пакета, наразі не уточнюються. Терміни постачання також не названо.

Новий пакет допомоги спрямований насамперед на посилення можливостей України протидіяти повітряним загрозам. Зокрема, йдеться про забезпечення українських захисників додатковими засобами протиповітряної оборони та безпілотниками.

Нагадаємо, раніше Велика Британія ухвалила рішення надати Україні додаткову фінансову підтримку загальним обсягом 10 млрд фунтів стерлінгів. Кошти передбачені для економічної підтримки протягом наступних трьох років та забезпечення постачання необхідного озброєння.

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Теги: Нідерланди Україна військова допомога

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