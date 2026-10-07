Головна Думки вголос Віктор Таран
search button user button menu button
Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

США вчаться воювати дронами. Чому Україні потрібно зайти в цю систему зараз

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

США перебудовують армію під епоху дронів, а Україна має зараз використати свій бойовий досвід, щоб стати частиною цієї нової американської системи

Останніми днями в США відбулися дві події, які показують, що американці всерйоз перебудовують свою систему безпеки під реальність війни дронів.

Першою стало рішення Пентагону створити окреме чотиризіркове командування, яке відповідатиме за розвиток автономних систем, робототехніки та нових підходів до ведення війни. Autonomous Warfare Command віднині відповідатиме за те, що безпілотники і роботизовані системи перестають бути додатком до традиційних родів військ, а стають окремим напрямом зі своїм командуванням, бюджетом і доктриною.

Другою подією стали навчання Falcon Peak 26.2 в Аризоні, де військові тестували комплексний захист від дронів. Радари, оптика, засоби РЕБ, дрони-перехоплювачі та автоматизовані вогневі системи чи не вперше працювали там як одне ціле. І це відбувалось фактично на базі а Anduril, який показав комплекс, у якому різні сенсори та засоби ураження об'єднує єдина система управління Lattice.

Причина такої поспішності видна на південному кордоні США, де лише за останні тридцять днів зафіксували 378 проникнень дронів, якими картелі користуються для спостереження і контрабанди.

Проте створити командування і купити найкращі системи ще не означає навчитися воювати в новій реальності. Американські генерали самі визнають, що хочуть відтворити швидкість адаптації, яку побачили в Україні, а цей досвід неможливо придбати разом з обладнанням. Його здобувають лише люди, які щодня працюють проти реального противника.

Тому в будь-якому разі США знадобиться допомога України, і для нас відкривається вікно можливостей для глибшої співпраці в навчанні та підготовці операторів, інструкторів і фахівців з протидії дронам.

Усе це відбувається на тлі того, що Україна досі так і не запустила повноцінний експорт озброєння, про що вже відкрито говорять і наші партнери, і експерти.

Американці рано чи пізно побудують свою систему. Так, нехай не зразу, а через три чи чотири роки. Але тоді нашого місця в ній для нас уже не буде. Якщо ж зайти зараз то Україна могла б стати повноцінним елементом цієї системи. Бо ми маємо те чого немає жодна армія світу (окрім росіян звісно) - реальний бойовий досвід. І ми можемо пропонувати не лише досвід, а й власні рішення, засоби та дрони, що приносило б країні реальну валюту.

Тож важливо не пропустити цей момент і запропонувати партнерам системне партнерство.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: армія військові Україна озброєння США безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ева Мері Сейнт тримає нагороду Еммі за «Найкращу жіночу роль другого плану»
Найстарша лауреатка Оскару. Померла 102-річна голлівудська акторка Ева Мері Сейнт (фото)
Сьогодні, 12:01
Рішення про відмову від ядерної зброї у 1990–1994 роках ухвалювала Верховна Рада, а не виконавча влада
Марафон дезінформації про ядерне роззброєння України триває. Чому українські ЗМІ беруть у цьому участь?
5 жовтня, 18:01
Джессі Марш: Ми вважаємо, що до нас повинні ставитися якось інакше, просто тому, що ми американці
Американський тренер Джессі Марш пояснив, чому у світі ненавидять США
5 жовтня, 10:50
Триває 1683-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 3 жовтня 2026 року
3 жовтня, 08:34
Президент Трамп прийняв президента Китаю Сі Цзіньпіна з державним візитом, 24 вересня 2026 року
Переговори Трампа та Сі. Де тут про Україну?
25 вересня, 15:10
За словами Буданова, життя і служба генерала є прикладом найвищого професіоналізму
Буданов привітав таємничого генерала української розвідки (фото)
19 вересня, 16:50
Через інцидент виробництво на пошкодженому об'єкті тимчасово призупинили
У Словаччині загорівся завод, що постачає снаряди Україні
17 вересня, 08:30
Унаслідок ударів пошкоджено будинки, склади, гаражі та автомобілі
Одеса зазнала ракетно-дронової атаки: є багато постраждалих (оновлено)
13 вересня, 13:28
Венсу розповіли про критичне виснаження складських запасів США
Венс контактував із військовими командувачами щодо оцінки війни з Іраном – NYT
11 вересня, 02:58

Віктор Таран

США вчаться воювати дронами. Чому Україні потрібно зайти в цю систему зараз
США вчаться воювати дронами. Чому Україні потрібно зайти в цю систему зараз
Тактична ядерна зброя – останній козир Кремля чи зброя без воєнного сенсу?
Тактична ядерна зброя – останній козир Кремля чи зброя без воєнного сенсу?
Удар по «Прогресу»: Україна може поставити російський Starlink на довгу паузу
Удар по «Прогресу»: Україна може поставити російський Starlink на довгу паузу
Експеримент вийшов з-під контролю. Чому Путін злякався «Яблука»?
Експеримент вийшов з-під контролю. Чому Путін злякався «Яблука»?
НАТО на мінімалках. Як Близький Схід віддаляється від США
НАТО на мінімалках. Як Близький Схід віддаляється від США
Хто насправді стоїть за міграційною кризою в Іспанії
Хто насправді стоїть за міграційною кризою в Іспанії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 жовтня 2026
124K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua